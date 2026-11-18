A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) formou maioria para recomendar a caducidade do contrato de concessão com a Enel SP. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18).
Segundo a apuração, a decisão sobre o caso foi adiada. A Enel SP classificou o adiamento como “mais uma oportunidade” de reavaliação.
O tema segue em discussão na agência reguladora.
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