O motociclista Samuel Dias de Oliveira, de 20 anos, morreu na manhã deste sábado (15) em um acidente de trânsito na Avenida Autaz Mirim, bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima bateu de frente com uma carreta, que transportava um contêiner, e a motocicleta foi parar embaixo de outro veículo de carga.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Samuel havia acabado de abastecer a motocicleta e, ao tentar sair do posto de combustíveis, bateu na carreta que trafegava pela avenida.

Com o impacto, o jovem foi arremessado para longe da carreta. A motocicleta parou debaixo de um semirreboque porta-contêiner estacionado nas proximidades do posto.

O óleo da motocicleta se espalhou pelo chão, e destroços dos veículos ficaram sobre a avenida.

O motociclista não resistiu ao impacto e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Equipe da Polícia Civil do Amazonas esteve no local do acidente. O caso foi encaminhado para o 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP).