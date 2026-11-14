Justiça de São Paulo proíbe Meta de usar conteúdo jornalístico sem autorizaçãoJornal Nacional/ ReproduçãoA autoridade de proteção de dados da Itália multou a Meta em € 805 milhões (R$ 5 bilhões) neste sábado (14), sob a acusação de que a empresa acessou fotos e vídeos de 20 milhões de usuários do sistema Android sem obter consentimento ou informá-los sobre a prática.A decisão se soma a outras punições aplicadas à dona do Facebook, Instagram e WhatsApp na Europa por problemas relacionados à proteção de dados pessoais.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1A punição envolve uma função do aplicativo do Facebook chamada “Obtenha sugestões da galeria enquanto navega no Facebook”, disponível desde 2023. O recurso sugere fotos e vídeos armazenados na galeria do celular para que o usuário os utilize em publicações na rede social.Segundo a autoridade italiana, a Meta solicitava uma única autorização para acessar a galeria do aparelho, válida para diferentes funções do aplicativo. Antes da solicitação, porém, apresentava apenas um aviso genérico sobre a ativação de outras funcionalidades, sem esclarecer que a permissão também permitiria o uso das imagens para fazer sugestões de publicações.Agora no g1Além disso, a função vinha ativada por padrão. Com a autorização concedida, o aplicativo podia ler todo o arquivo de fotos do dispositivo, geralmente de forma permanente. Segundo o órgão, nem o usuário nem a própria autoridade conseguiam verificar quais informações eram efetivamente utilizadas.A investigação começou em julho de 2025, após uma denúncia do Centro de Defesa dos Consumidores de Bolzano, no norte da Itália, e incluiu uma análise técnica conduzida pela própria autoridade.O órgão considerou que a prática violou o artigo 122 do Código de Privacidade italiano, que incorpora regras da diretiva europeia ePrivacy. A legislação protege as informações armazenadas nos celulares e exige consentimento livre e informado para qualquer acesso a esses dados, independentemente de haver transmissão das informações ou comprovação de prejuízo ao usuário.A autoridade também rejeitou o argumento da Meta de que o caso deveria ser analisado pelo regulador irlandês. Segundo o órgão italiano, as regras da diretiva ePrivacy não preveem o mecanismo de atendimento por uma única autoridade nacional, utilizado em outras investigações de proteção de dados na União Europeia.O que acontece com a Meta agora?A decisão determina que a Meta adote mudanças no funcionamento do recurso em até 60 dias. A empresa deverá solicitar uma autorização específica para acessar a galeria, explicar claramente a finalidade da função e informar como desativá-la.A ferramenta também deverá permanecer desativada por padrão, inclusive para usuários que já tenham concedido a permissão geral de acesso às fotos. Depois do prazo, quem não tiver dado um consentimento válido não poderá ativá-la.A empresa terá ainda de comunicar à autoridade italiana, em até 30 dias, as iniciativas iniciadas para cumprir a determinação e, em até 90 dias, as medidas efetivamente adotadas.A investigação envolveu cerca de 20 milhões de usuários de Android na Itália. Para definir o valor da multa, o órgão considerou o número de pessoas afetadas, a duração da irregularidade — que ainda continuava para usuários que não atualizaram o aplicativo ou já haviam concedido a autorização —, um precedente contra a empresa em 2019 e a colaboração considerada insuficiente durante a investigação.A autoridade reconheceu como atenuante as mudanças implementadas pela Meta depois da denúncia, mas avaliou que elas foram tardias e limitadas aos usuários que atualizaram o aplicativo. O valor da multa equivale a aproximadamente 0,47% do faturamento mundial do grupo.O procedimento não investigou se as fotos e os vídeos foram utilizados para treinar sistemas de inteligência artificial, prática que a Meta nega. A autoridade italiana informou que poderá realizar uma investigação separada sobre uma nova função, lançada em 2026, que permite processar na nuvem os conteúdos da galeria do celular.As preocupações com a privacidade também chegaram aos óculos inteligentes da Meta.Em março de 2026, uma reportagem de jornais suecos revelou que funcionários terceirizados responsáveis por analisar imagens dos dispositivos Ray-Ban Meta para treinar a inteligência artificial da empresa tinham acesso a registros de pessoas em situações íntimas, como no banheiro, trocando de roupa e durante relações sexuais.O caso levou à abertura de um processo em um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos. A ação acusa a Meta de propaganda enganosa e de desrespeitar leis de privacidade. A empresa afirma que o processamento das imagens segue seus termos de serviço e que os registros são borrados antes da revisão humana para proteger a identidade das pessoas.Relembre outras multas aplicadas à MetaEm dezembro de 2024, a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), principal órgão regulador de privacidade da União Europeia (UE), multou a empresa em € 251 milhões (R$ 1,5 bilhão) por uma falha de segurança no Facebook que expôs informações de 29 milhões de contas em todo o mundo.Na ocasião, a Meta afirmou que recorreria da decisão e declarou ter uma ampla gama de medidas para proteger os usuários de suas plataformas. A falha havia sido comunicada pela própria empresa à DPC em 2018, depois que hackers exploraram uma vulnerabilidade no recurso “Exibir como”, que permite visualizar como um perfil aparece para outras pessoas.Entre as informações expostas estavam nomes completos, contatos, localização, local de trabalho, datas de nascimento e dados pessoais de filhos dos usuários.Em novembro de 2022, a empresa também recebeu uma multa de € 265 milhões (R$ 1,6 bilhão) do regulador irlandês, após uma investigação sobre a exposição de dados de mais de 530 milhões de usuários do Facebook. O vazamento, identificado em 2019, envolveu a coleta automatizada de informações de perfis por meio de um método conhecido como scraping.* Com informações da Reuters.