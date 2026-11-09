Nova logo da CaixaDivulgaçãoA Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira (9) uma nova identidade visual, a primeira grande reformulação da marca em quase 30 anos.A mudança preserva elementos tradicionais, como o nome Caixa, o X e as cores azul e laranja, mas altera o desenho do logotipo e a apresentação visual do banco.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Uma das principais mudanças está no logotipo. O nome Caixa passa a ter letras com a mesma altura, combinando caracteres maiúsculos e minúsculos. O X, símbolo que ganhou destaque na identidade visual do banco em 1997, também foi redesenhado, mas continua como elemento central da marca.As cores azul e laranja foram mantidas, mas ganharam tonalidades mais vibrantes. A instituição também criou novos grafismos a partir do X, que poderão ser utilizados em diferentes materiais e ambientes digitais.Agora no g1Mudança chegará às agências até 2030A nova identidade já foi aplicada em 11 agências distribuídas pelas cinco regiões do país. Entre elas está a unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, que será reaberta ao público em 11 de novembro.A atualização visual será implementada gradualmente nas demais unidades, acompanhando obras de modernização e manutenção. A previsão da Caixa é concluir o processo até 2030.Veja o histórico da marca:Evoliução dos logos da Caixa Econômica FederalDivulgação