Nova logo da Caixa
Divulgação
A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira (9) uma nova identidade visual, a primeira grande reformulação da marca em quase 30 anos.
A mudança preserva elementos tradicionais, como o nome Caixa, o X e as cores azul e laranja, mas altera o desenho do logotipo e a apresentação visual do banco.
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Uma das principais mudanças está no logotipo. O nome Caixa passa a ter letras com a mesma altura, combinando caracteres maiúsculos e minúsculos. O X, símbolo que ganhou destaque na identidade visual do banco em 1997, também foi redesenhado, mas continua como elemento central da marca.
As cores azul e laranja foram mantidas, mas ganharam tonalidades mais vibrantes. A instituição também criou novos grafismos a partir do X, que poderão ser utilizados em diferentes materiais e ambientes digitais.
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Mudança chegará às agências até 2030
A nova identidade já foi aplicada em 11 agências distribuídas pelas cinco regiões do país. Entre elas está a unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, que será reaberta ao público em 11 de novembro.
A atualização visual será implementada gradualmente nas demais unidades, acompanhando obras de modernização e manutenção. A previsão da Caixa é concluir o processo até 2030.
Veja o histórico da marca:
Evoliução dos logos da Caixa Econômica Federal
Divulgação
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