O presidente do Brasil participará de discursos na conferência climática da ONU. Ele apresentará os resultados ambientais do país durante o evento.

Além disso, o mandatário terá reuniões com líderes internacionais. A viagem inclui ainda compromissos nas Filipinas.

A agenda visa destacar as ações do Brasil em temas ambientais para o público interessado em sustentabilidade.

Fonte: Jovem Pan

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