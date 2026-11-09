O presidente do Brasil participará de discursos na conferência climática da ONU. Ele apresentará os resultados ambientais do país durante o evento.
Além disso, o mandatário terá reuniões com líderes internacionais. A viagem inclui ainda compromissos nas Filipinas.
A agenda visa destacar as ações do Brasil em temas ambientais para o público interessado em sustentabilidade.
Fonte: Jovem Pan
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