Com a fumaça voltando a encobrir Parintins e a qualidade do ar novamente classificada como péssima, o prefeito Mateus Assayag fez um apelo direto à população para interromper as queimadas e ajudar na identificação dos responsáveis pelos incêndios que atingem o município. O alerta ocorre em meio ao avanço de focos na zona urbana e rural, ao agravamento dos problemas respiratórios e à mobilização de uma força-tarefa que atua diariamente no combate ao fogo.

“É fundamental que todos vocês, que todos nós, tenhamos a consciência: não iniciar nenhum tipo de queimada, nenhum tipo de foco de incêndio, porque esse foco fica incontrolável em pouco tempo”, afirmou o prefeito.

Mateus Assayag destacou que, nos últimos dias, a situação deixou de ser provocada predominantemente pela fumaça proveniente de municípios vizinhos. Segundo ele, novos incêndios passaram a ser identificados dentro do território de Parintins, inclusive na sede de comunidades rurais.

“Antes a fumaça vinha predominantemente de municípios vizinhos, agora, nesses últimos dias, a fumaça também é decorrente de vários pontos de queimada dentro do nosso município, tanto na cidade quanto na zona rural”, alertou.

Diante do cenário, o prefeito afirmou que a Prefeitura não tem medido esforços para enfrentar os incêndios, mas reforçou que a atuação das equipes precisa ser acompanhada pela responsabilidade da população.

“A prefeitura de Parintins entrará com medidas mais rigorosas, mais rígidas, para inibir, autuar e acabar com os focos de incêndio na cidade e também na zona rural”, advertiu.

Impacto na saúde, educação e economia

O apelo do prefeito Mateus Assayag também chama atenção para as consequências da fumaça na vida dos parintinenses. Além do aumento de problemas respiratórios, a poluição atmosférica tem provocado a suspensão de atividades escolares e de ações externas, afetando a rotina das famílias e o funcionamento de diferentes setores da cidade.

“É uma questão de saúde pública, onde toda a população de Parintins tem sofrido as consequências, não apenas com doenças respiratórias, mas também com a necessidade de suspensão de várias atividades, como as aulas da rede municipal e estadual e atividades externas, que afetam a saúde pública e afetam também a economia, a geração de emprego e renda de toda a nossa cidade”, ressaltou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Wescley Dray, confirmou a gravidade do cenário. Segundo ele, nas últimas semanas foram registados índices elevados de poluição atmosférica e, nesta semana, a qualidade do ar voltou a ser classificada como péssima.

Desde 27 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde também tem contribuído com a distribuição gratuita de máscaras nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como medida de proteção à população diante da exposição à fumaça.

A dimensão dos incêndios também foi constatada durante uma operação de monitoramento realizada neste domingo,08/11, na Gleba de Vila Amazônia. A equipe acompanhou a atuação integrada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sedema), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Prevfogo/Ibama, Força Nacional e aeronaves Air Tractor utilizadas no combate aos incêndios.

Durante o monitoramento na estrada da Valéria, a subsecretária municipal de Meio Ambiente, Iradene Brelaz, relatou a identificação de aproximadamente dez focos de incêndio em diferentes pontos da região.

Segundo ela, áreas que já haviam sido atingidas e apresentavam os incêndios controlados voltaram a registrar ocorrências. “Essa área do Quebrinha era uma área que não tinha mais incêndios e ontem a equipe observou que teve um novo foco de incêndio. Está em fase de investigação, mas esse novo foco foi um incêndio criminoso”, afirmou Iradene.

Ela ressaltou que as equipes permanecem nos locais até a completa extinção do fogo, diante do risco de novos avanços e da possibilidade de reativação dos focos.

População pode denúnciar

Além de pedir que a população não provoque queimadas, a Prefeitura reforça a importância da participação dos moradores na fiscalização e identificação de possíveis responsáveis pelos incêndios.

Iradene Brelaz destacou que denúncias podem ser feitas de forma anônima à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, permitindo que as equipes realizem vistorias, identifiquem os responsáveis e adotem medidas de fiscalização e autuação. “A população também tem o poder de fiscalização. Ela também pode registrar esses focos, pode denunciar junto à Sedema. A denúncia é feita de forma anônima”, explicou.

A subsecretária orientou que, sempre que possível, os registros sejam acompanhados de fotografias, vídeos e coordenadas geográficas, informações que ajudam a localizar os incêndios e fortalecer os procedimentos de fiscalização. Os canais de denuncias são: (92) 99315-3239 e no site https://siam.parintins.am.gov.br/denuncia.php.

Brigadistas exaustos

Na Vila Amazônia, a operação de combate aos incêndios envolve equipes municipais e federais que trabalham há mais de 30 dias na região. A supervisora estadual do Prevfogo, Julliete Batista, informou que 19 profissionais atuam diretamente no combate, com o objetivo de impedir que o fogo avance sobre áreas de floresta e residências.

“Nós estamos com 19 pessoas atuando no combate de forma direta. A gente tem trabalhado para fazer a proteção para o fogo não avançar nem nas matas e nem nas residências. Temos hora para chegar no combate, mas não temos hora para sair”, relatou.

Segundo Julliete, quando os incêndios continuam se alastrando e o acesso terrestre se torna insuficiente, as aeronaves são acionadas para auxiliar no resfriamento das áreas e permitir que as equipes de solo avancem na extinção das chamas.

A supervisora também chamou atenção para os riscos enfrentados pelos brigadistas, especialmente diante da queda de árvores e das condições adversas encontradas nas áreas atingidas.

A operação de combate aos incêndios em Parintins conta ainda com o apoio de aeronaves de pequeno e grande porte.

De acordo com o prefeito Mateus Assayag, os aviões já realizaram mais de mil voos sobre o município, lançando água em pontos onde as equipes terrestres não conseguem chegar.

“Aviões de combate a incêndio, de pequeno e de grande porte, também fazem o seu trabalho e já fizeram mais de mil voos sobre Parintins, despejando mais de dois mil litros de água em vários pontos onde a nossa estrutura terrestre não consegue chegar”, destacou.

A operação é realizada em parceria com o Governo Federal, por meio do Ibama e do Prevfogo, além da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros, que atuam conjuntamente com os brigadistas municipais.

A Defesa Civil Municipal mantém o monitoramento permanente dos incêndios nas áreas urbana e rural, além de divulgar alertas e informações sobre a qualidade do ar com base nos dados do CEMOA.

O órgão também participa das operações de combate em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Prevfogo, coordena a atuação dos brigadistas municipais na Vila Amazônia e desenvolve campanhas de conscientização sobre os riscos das queimadas.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Adriano Aguiar, o município também adotou medidas administrativas para viabilizar a captação de recursos federais destinados ao enfrentamento da estiagem e dos incêndios florestais.

As operações de combate já alcançaram regiões como Quebra, Açaí, Independência e Santa Fé, na Vila Amazônia, além das regiões do Zé Açu, Mocambo e Caburi.