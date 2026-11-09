Boa semana, Barcelense! O clima de renovação se fez presente nos campos, nas oportunidades de trabalho e nas discussões que movimentam nossa comunidade. Vamos ao resumo dos principais acontecimentos que marcaram a nossa região nos últimos dias.

Palmeiras avança à final da Copa do Brasil: O Verdão eliminou o Vasco, garantindo vaga na decisão e mantendo vivo o sonho da tríplice coroa.

O Verdão eliminou o Vasco, garantindo vaga na decisão e mantendo vivo o sonho da tríplice coroa. Lando Norris conquista o GP de São Paulo: O piloto britânico venceu a corrida em Interlagos, trazendo mais um destaque internacional ao autódromo da nossa capital.

O piloto britânico venceu a corrida em Interlagos, trazendo mais um destaque internacional ao autódromo da nossa capital. Sine Manaus divulga 594 vagas: Nesta segunda‑feira (09/11), o programa ofereceu oportunidades em diversas áreas, reforçando o apoio ao emprego local.

Nesta segunda‑feira (09/11), o programa ofereceu oportunidades em diversas áreas, reforçando o apoio ao emprego local. Senador Eduardo Braga reafirma compromisso com Maués: Em visita ao interior do Amazonas, o parlamentar participou de homenagem aos servidores públicos e destacou a parceria com o município.

Em visita ao interior do Amazonas, o parlamentar participou de homenagem aos servidores públicos e destacou a parceria com o município. Enem 2026 tem tema “Valorização do SUS como direito universal”: O tema escolhido para a redação destaca a importância do Sistema Único de Saúde na agenda nacional.

O tema escolhido para a redação destaca a importância do Sistema Único de Saúde na agenda nacional. Serasa aponta aumento de 18% na negociação de dívidas: Consumidores que renegociaram suas contas cresceram em relação ao ano passado, com o desemprego ainda sendo a principal causa, embora em leve queda.

Fique ligado e acompanhe a próxima semana no Barcelos na NET para mais notícias que impactam o nosso dia a dia.

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