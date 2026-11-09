Como funciona o trabalho de vender imagens de tarefas domésticas para IAQuem acessou as redes sociais nos últimos meses pode ter se deparado com microinfluenciadores apresentando uma nova forma de renda extra: ganhar dinheiro gravando tarefas domésticas para treinar robôs e sistemas de inteligência artificial (IA).Nos vídeos, é comum ver pessoas usando um suporte na cabeça para posicionar o celular e registrar, em primeira pessoa, atividades simples do cotidiano, como lavar louça, varrer o chão, estender roupas, cozinhar e até fazer compras no mercado.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1A ideia é vender essas gravações para plataformas que coletam dados usados no treinamento de sistemas de IA e robôs. Algumas pessoas afirmam ter faturado até R$ 5,5 mil em um único mês com os vídeos.Com a popularização desse tipo de trabalho, porém, usuários relatam que os valores pagos vêm caindo. Outros reclamam de terem sido banidos das plataformas por supostamente violarem as regras dos serviços.Também há pouca transparência sobre o destino das gravações. As plataformas não informam quais empresas compram o material nem detalham como os vídeos são utilizados no treinamento de modelos de inteligência artificial.A artesã Yasmin Prado, de 33 anos, conta ter faturado cerca de R$ 2 mil em setembro com vídeos em que aparece lavando louça e limpando a casa. Moradora da Praia Grande, no litoral de São Paulo, ela se cadastrou em plataformas em agosto.Yasmin Prado, de 33 anos, grava videos treinando IA há cerca de 2 meses.Arquivo Pessoal/Redes SociaisParte do valor recebido por ela vem de comissões recebidas por tarefas realizadas por usuários cadastrados por meio de sua indicação.Yasmin afirma não ter receio sobre o uso dos vídeos que publica. No entanto, diz que não sabe qual é o destino final das imagens nem como elas são utilizadas depois de enviadas à plataforma.“Nós estamos na parte do treinamento, mas não temos informações de que empresa, que tipo de robô, qual o custo disso. Fica meio superficial, mas dizem que é para um treinamento de inteligência artificial”, conta.Atualmente, a atividade se tornou sua principal fonte de renda, já que as vendas de artesanato costumam cair neste período do ano.“Não tenho medo porque é uma coisa simples, do dia a dia. A casa não tem nada de mais que vá ser inseguro no sentido de invadir a privacidade. Para mim é tranquilo”, afirma. “É só colocar o suporte, escolher a tarefa e gravar. Não muda nada da rotina, é muito prático”, completa.Preocupação com privacidadeAtualmente, existem diversas plataformas onde o usuário pode gravar vídeos de tarefas domésticas em troca de dinheiro. Entre as principais estão KGen, Hub Data, Mimix AI, Flambra, Crowtado e Claru.Algumas dessas plataformas funcionam como uma forma de interlocutor: o usuário faz o cadastro com dados pessoais e recebe um código para acessar o Minute Data, onde pode consultar as tarefas disponíveis para gravação.Por lá, a pessoa consegue verificar quais serviços estão disponíveis para gravação, escolher qual vai produzir e fazer todo o vídeo dentro da própria plataforma. Porém, é necessário seguir diversas regras para o vídeo ser aprovado, como:🔞 O usuário deve ter no mínimo 18 anos de idade e gravar vídeos em sua própria conta, sem compartilhar com terceiros.❌ As gravações não podem mostrar áreas externas, rostos de familiares, documentos, telas de computadores, fotografias ou outras informações pessoais, como placas de veículos.👐🏼 O participante não deve aproximar excessivamente as mãos da lente nem exagerar nos gestos. Os movimentos durante as tarefas devem parecer naturais.➡️ Em determinadas tarefas, o participante deve permanecer de pé durante toda a gravação.💡 Os vídeos devem ser feitos com celulares compatíveis e seguir regras de iluminação, enquadramento e duração.🤳🏼Os vídeos não podem ser compartilhados com terceiros ou usados fora do aplicativo da plataforma.📲 A câmera ou o celular deve ser fixado na altura da testa ou do peito, com um suporte. As imagens também não podem mostrar partes íntimas do corpo.A produção dos conteúdos é remunerada por hora de atividade, em dólar ou real, dependendo da plataforma, com valores que variam conforme o tipo e a complexidade da tarefa.As atividades são divididas em duas categorias: domésticas, realizadas em casa, e comerciais, feitas no ambiente de trabalho.Em geral, as atividades comerciais pagam mais e incluem funções mais braçais, como jardinagem, construção civil, limpeza de calhas e agricultura, entre outras.Na maioria das plataformas, o pagamento é maior para tarefas comerciais do que para as domésticas.Na Flambra, por exemplo, o pagamento é de R$ 12,50 por hora para tarefas realizadas em casa e de R$ 30 por hora para gravações de atividades profissionais.O mesmo acontece na Hub, que paga R$ 10 por hora em atividades como alimentar animais e passear com cachorros. Em contrapartida, o valor sobe para R$ 25 por hora em funções comerciais, como arrumar quartos de hotel, consertar encanamentos ou aparelhos de ar-condicionado e montar e desmontar estruturas para eventos.O modelo, no entanto, também traz riscos para quem depende dessa renda. O trabalhador pode realizar e enviar as gravações e, ainda assim, não receber pelo conteúdo caso alguma regra da plataforma seja descumprida. Há também a possibilidade de suspensão ou banimento da conta.No ReclameAqui, centenas de pessoas que se cadastraram em uma das plataformas dizem ter enfrentado banimentos injustos, bloqueios indevidos de saques, atrasos na liberação de valores e demora na aprovação dos vídeos das tarefas.Um usuário afirmou que não recebeu US$ 170 (cerca de R$ 900) a que tinha direito após seus vídeos terem sido aprovados e que teve sua conta excluída pela plataforma ao buscar a resolução do problema. Outro disse que tinha mais de R$ 230 a receber, mas teve a conta bloqueada e recebeu apenas R$ 0,33.Em outro relato, uma pessoa afirmou que a plataforma prometeu bônus de 20% sobre o pagamento de cada hora aprovada, mas encerrou a oferta antes da prazo divulgado. Outra disse que vídeos que tinham sido aprovados foram encaminhados novamente para a análise, o que faz o pagamento ser adiado.Alguns afirmam que tiveram suas contas bloqueadas devido a revisões contra fraudes. A análise é uma possibilidade prevista pelas plataformas, mas os usuários criticam a falta de justificativa.As plataformas afirmam em seus termos de uso que os vídeos são usados para treinar modelos de inteligência artificial. Eles passam por sistemas de verificação automatizada, mas também podem ser analisados por moderadores humanos.Depois da análise, as gravações podem ser reunidas em conjuntos de dados e disponibilizadas a empresas para o desenvolvimento e treinamento de sistemas de inteligência artificial e outras aplicações.Procurada pelo g1, a Flambra afirmou que os vídeos podem ser usados no desenvolvimento de aplicações de robótica e sistemas destinados a reproduzir tarefas em ambientes reais, mas não revelou quais empresas compram o material.“A Flambra possui obrigações contratuais de confidencialidade que impedem a divulgação da identidade de partes envolvidas nesses projetos. Por esse motivo, não podemos fornecer nomes”, declarou, em nota.A plataforma disse ainda que o material é encaminhado para a empresa parceira, que se torna responsável pelos dados. O pagamento para os usuários é feito com base no tempo de gravação.“A remuneração também pode variar de acordo com a demanda e os requisitos específicos do projeto”, afirmou. “Por essa razão, os valores podem variar entre projetos e tarefas diferentes”.A reportagem entrou em contato com KGen, Hub Data, Mimix AI, Crowtado, Claru e Minute, mas não teve retorno até a publicação.Em nota enviada ao g1, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) disse que “até o momento, não há processo de fiscalização instaurado nem iniciativas regulatórias em curso que abordem especificamente esse tema”.Para Luã Cruz, diretor de Litigância da CTRL+Z, o mercado de gravação de tarefas cotidianas para treinar sistemas de inteligência artificial representa uma nova etapa da automação do trabalho.Estamos vendo a substituição dos próprios trabalhadores, especialmente os trabalhadores que vão ser substituídos por robôs humanoides. Então, a ideia é substituir trabalhadores de fábrica, trabalhadores domésticos. É uma nova fase, uma nova etapa dessa automação.O especialista também aponta como problema a falta de transparência sobre quem está por trás da contratação. Em muitos casos, explica Cruz, o trabalhador mantém contato apenas com uma empresa intermediária e não sabe qual companhia utilizará efetivamente os vídeos.Isso pode dificultar tanto uma eventual responsabilização quanto a fiscalização das relações de trabalho. “O trabalhador brasileiro teria direito de cobrar todo mundo da cadeia. Mas, como ele nem sabe, não consegue nem cobrar de quem é o verdadeiro contratante”, explica.Outro risco, segundo o especialista, está na destinação das gravações. O material produzido pode continuar sendo utilizado ou comercializado depois que o trabalhador já recebeu pela tarefa, sem que ele tenha controle sobre essa circulação ou participe dos ganhos gerados posteriormente.“Você lavou a louça, enviou o vídeo e eles mandaram para a empresa que faz robô que lava a louça. Essa informação será usada um milhão de vezes, para treinar um monte de coisa depois. E você só vai receber uma vez”, afirma.Para ele, isso também cria uma discussão sobre remuneração e controle dos dados produzidos. “O trabalhador não sabe que o material que ele está produzindo será reutilizado várias vezes e dará lucro diversas vezes para aquela empresa. Pagam só uma, e o trabalhador não tem controle de como isso circula”, completa.Renda extra, mas sem garantiasApesar dos riscos, tem gente fazendo a venda das imagens como renda extra. A designer Giovana Menezes, de 27 anos, mora em Santo André e conta que descobriu as plataformas por meio de influenciadores digitais.Ela usa principalmente a Mimix e a KGen para registrar atividades de sua rotina, como lavar louça, cozinhar e limpar a casa.“Pra mim, essa é a melhor forma de ter um segundo trabalho. É um trabalho fazendo coisas que você já teria que fazer normalmente. Então, basicamente, a rotina se mantém, porque eu teria que lavar louça, cozinhar de qualquer jeito”, conta.A renda obtida com as gravações chegou a superar a de sua atividade principal. Segundo Giovana, há cerca de dois ou três meses, ela conseguia faturar aproximadamente R$ 5,5 mil por mês com as plataformas.“Essa coleta de dados funciona como commodity. Quando as empresas lá de fora precisam de muitos dados e está tendo pouca entrega, o preço sobe. Quando tem muitas pessoas fazendo e eles já têm uma quantidade legal, o preço cai. Então, pode oscilar bastante dependendo do período”, explica.Para aumentar os ganhos, Giovana passou a encaixar as gravações nas atividades do cotidiano. “Aqui em casa, ninguém faz mais nenhuma tarefa sem estar recebendo por ela”, brinca.Apesar de a atividade já ter proporcionado uma renda relevante, Giovana diz que ainda não considera seguro abandonar o trabalho como designer. Para ela, a ausência de contrato e a possibilidade de redução repentina nos pagamentos tornam difícil depender exclusivamente das plataformas.“É um mercado novo e nós não temos nada garantido. Não tem nenhum contrato, então, ainda tenho receio. É algo que realmente você pode ganhar dinheiro. Mas, como é algo que não me dá segurança, eu ainda tenho receio de largar o meu emprego, focar só nisso aqui e não ter nada que me resguarde”, conta.Giovana Menezes, de 27 anos, já ganhou mais de R$ 5,5 mil com vídeos treinando IA.Arquivo Pessoal/Redes SociaisPara o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), Daniel Duque, essa dinâmica de trabalho traz diversos riscos. Um deles é a saturação do mercado à medida que mais trabalhadores entram nas plataformas, o que pode pressionar a remuneração.Outra incerteza é por quanto tempo as empresas continuarão precisando de grandes quantidades de dados produzidos por seres humanos para treinar seus sistemas de IA.“Por quanto tempo a IA vai precisar ser treinada? Vai chegar o momento em que esse treinamento será suficiente para a IA se autotreinar? Talvez chegue um momento em que não precisa mais”, conta.O especialista também chama atenção ainda para o que classifica como “desperdício de capital humano”. Na avaliação dele, quem passa muito tempo dedicado exclusivamente a essas tarefas pode deixar de acumular experiências e desenvolver habilidades que poderiam ser aproveitadas em outras ocupações, tornando-se mais vulnerável caso esse mercado diminua ou desapareça.“Se algum dia acontecer justamente de esse tipo de emprego acabar, as pessoas não vão ter no currículo algumas atividades que elas possam dizer que fizeram durante esse tempo. É o que a gente chama de desperdício de capital humano, que pode ser problemático no futuro próximo”, explica.A informalidade é outro ponto de atenção. Como não há vínculo formal de emprego, diz Duque, o trabalhador não conta automaticamente com proteções associadas ao trabalho formal, embora possa enxergar vantagens na flexibilidade para determinar quando e quanto trabalhar.O trabalhador fica vulnerável às questões intrínsecas da informalidade, o que as pessoas até acham mais atrativo porque conseguem fazer suas horas de trabalho e pagam menos impostos. Mas elas não percebem a vulnerabilidade do outro lado, de não estarem asseguradas por nenhum tipo de benefício do trabalho formal.A única fonte de rendaApesar de esse tipo de atividade não oferecer a formalização e as garantias de um emprego com carteira assinada, algumas pessoas já dependem dos treinamentos de inteligência artificial como principal fonte de renda.É o caso de Rayssa Nascimento, de 29 anos, que encontrou nas plataformas de gravação de tarefas domésticas uma alternativa para ajudar no sustento da família.Moradora de Durandé, no interior de Minas Gerais, ela começou a buscar novas fontes de ganho depois de reduzir a participação nas colheitas de café para se dedicar mais aos dois filhos, de 3 anos e 1 ano e 3 meses. O contato com esse mercado veio por meio das redes sociais.“Eu estava procurando uma forma de complementar a renda quando vi uma mulher falando sobre essas tarefas domésticas nas redes sociais. Lembrei que já tinha visto uma propaganda da plataforma e resolvi pesquisar melhor”, conta.“Como não precisava pagar nada para participar, fiz o cadastro e testei por duas horas para ver se realmente funcionava. Quando recebi o primeiro pagamento, ganhei confiança. Depois disso, comecei a conhecer outras plataformas. Foi tudo aparecendo conforme eu pesquisava, e hoje já testei várias”, completa.Segundo Rayssa, o trabalho consiste em gravar atividades cotidianas seguindo uma série de regras de enquadramento e privacidade. Os vídeos mostram apenas as mãos do trabalhador executando tarefas como cozinhar, lavar louça, organizar a casa ou realizar pequenos reparos.“Eu organizo tudo no meu próprio horário. Como as crianças não podem aparecer nas gravações, acordo por volta das 5h da manhã para preparar a comida do meu marido e fazer a limpeza da cozinha”, explica.“Vou cumprindo as tarefas que os aplicativos pedem e, geralmente, consigo gravar cerca de duas horas e meia pela manhã e mais uma hora à tarde. Para mim, compensa bastante”, afirma.Em cerca de dois meses na atividade, ela diz ter acumulado quase R$ 5 mil em pagamentos, sendo R$ 3 mil apenas em setembro. As tarefas mais comuns pagam cerca de R$ 15 por hora, enquanto atividades mais específicas, como organização de ferramentas, garagens e serviços ligados à agricultura, podem render até R$ 37,50 por hora.Rayssa afirma que seguir as regras à risca é essencial para evitar bloqueios e perda de pagamentos. “É uma oportunidade de renda extra, mas exige disciplina e atenção. Muita gente acha que basta colocar o suporte na cabeça e começar a gravar, mas não é assim. Existem critérios rígidos de enquadramento e execução das tarefas”, diz.Para a agricultora, a atividade se tornou uma importante fonte de renda em uma região com poucas oportunidades de trabalho formal. “Neste mês, o dinheiro das tarefas foi o que segurou a nossa casa. Para quem mora longe da cidade, trabalhar pela internet acaba sendo uma das poucas alternativas”, afirma.Rayssa Nascimento, de 29 anos, tem como única fonte de renda o trabalho vender imagens para IA.Reprodução/Redes SociaisPara Daniel Duque, pesquisador do FGV IBRE, o surgimento de plataformas que pagam pessoas para produzir dados para inteligência artificial mostra um lado menos discutido do avanço da tecnologia: ao mesmo tempo em que a IA ameaça algumas ocupações, também cria novas formas de trabalho.“A IA não só altera a dificuldade, facilidade, qualidade dos trabalhos existentes, mas cria seus próprios trabalhos. Essa é uma das atividades que é criada pela existência da IA”, explica.Segundo o pesquisador, essas plataformas seguem uma lógica semelhante à já adotada por aplicativos de transporte e entrega, como Uber e iFood.A remuneração pode variar não apenas de acordo com o tempo dedicado à atividade, mas também conforme a quantidade de pessoas disponíveis para realizá-la e a demanda das empresas pelos dados naquele momento.Esses trabalhos tentam muito otimizar não só o ganho em relação ao quanto você trabalha, mas também em relação ao quanto aquela atividade está sendo demandada no momento e o quanto as pessoas estão procurando trabalhar naquela atividade.Para o pesquisador, o debate também precisa considerar que os efeitos da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho já começam a aparecer, sobretudo entre os mais jovens. A incógnita, segundo ele, é saber se as novas atividades criadas pela tecnologia conseguirão compensar os postos afetados.“A gente já está vendo uma substituição de alguns tipos de emprego, principalmente entre jovens. Então, esse medo não é um medo de um risco, é um medo de algo que já está acontecendo, é algo real. A grande questão que a gente não sabe ainda realmente é o quanto a IA vai gerar de empregos”, finaliza.