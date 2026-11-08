Um homem cheira uma trufa branca vendida por 100 mil euros a um comprador de Hong Kong durante o 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, realizado no castelo de Grinzane Cavour, próximo a Alba, no noroeste da Itália, em 8 de novembro de 2026Marco Bertorello / AFPUma trufa branca de pouco mais de um quilo foi vendida por 110 mil euros, cerca de R$ 613 mil, neste domingo (8), durante o 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, realizado perto de Turim, no norte da Itália. O comprador é de Hong Kong, segundo a agência de notícias France Presse.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O segundo lote, uma trufa de 300 gramas, foi arrematado por 12 mil euros (R$ 73,5 mil), mas o comprador decidiu não ficar com ela, por isso, foi vendida por 14 mil euros (R$ 85,8 mil reais) na segunda vez, para um empresário local.“Este ano, a trufa sofreu um pouco com a seca. Neste momento, graças às últimas chuvas, parece que a temporada está se recuperando, e esperamos que o final do ano seja mais favorável”, declarou à AFP-TV Roberto Bodrito, presidente regional da Enoteca Piemonte Cavour.Por que as trufas são tão caras?“Nunca antes este leilão teve um caráter tão internacional: quatro novos locais, nove cidades conectadas entre si… Uma venda verdadeiramente mundial”, acrescentou.Esta edição contou com a participação de Brasília, Londres, Macau e Vilnius, além das sedes presentes anualmente no leilão, como Hong Kong, Bangcoc e Viena. O valor arrecadado é sempre destinado a obras beneficentes na Itália e no exterior.Mulheres com trajes medievais exibem trufas brancas durante o 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, no Castelo de Grinzane Cavour, perto de Alba, no noroeste da Itália, em 8 de novembro de 2026.Marco Bertorello/AFPDesde o primeiro leilão, em 1999, cerca de 7,2 milhões de euros (R$ 44,1 milhões) foram destinados ao financiamento de um hospital na África, à reinserção social de jovens dependentes químicos e à educação de crianças em favelas.Muito cobiçada por gourmets e chefs, a trufa branca de Alba, a mais prestigiada do mundo, é um fungo subterrâneo que cresce em simbiose com determinadas árvores, fixando-se em suas raízes.O Tuber magnatum Pico, nome científico da trufa branca, cresce em solos que devem ser mantidos frescos e úmidos nas fases de germinação e maturação.Trufas: por que esses fungos comestíveis, considerados ‘diamantes da terra’, são tão carosCogumelo: quanto tempo dura? Pode lavar? Veja 10 dicas para escolher, guardar e prepararUma trufa branca é exibida após ser vendida por 100 mil euros a um comprador de Hong Kong durante o 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, no Castelo de Grinzane Cavour, perto de Alba, no noroeste da Itália, em 8 de novembro de 2026.MARCO BERTORELLO / AFP