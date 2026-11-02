Ei, galera! Tá na dúvida do que maratonar hoje? No dia 2 de novembro de 2026, o streaming tá bombando com lançamentos incríveis que vão te prender do início ao fim. Confira os 7 mais assistidos disponíveis em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max!

Uma História de Derry (Filme) — Nota: 6.8/10 é o terror ancestral que você precisa ver agora: séculos antes de Pennywise, três jovens nativos americanos enfrentam um espírito aterrorizante na floresta, entregando sustos e atmosfera pesada que valem cada minuto.

Colisão Implacável (Filme) — Nota: 6.9/10 chega com tudo pra quem curte thriller de roubo: em plena crise financeira espanhola, um assalto a banco vira caos após um acidente e a aliança entre os criminosos desmorona de forma eletrizante.

Apocalipse Z: Novo Mundo (Filme) — Nota: 6.0/10 é o apocalipse zumbi que tá bombando: após o vírus TSJ, as Ilhas Canárias viram refúgio e uma missão a Madri testa lealdades em meio a infectados e dilemas morais imperdíveis.

Verity (Filme) — Nota: 6.8/10 é o thriller psicológico que arrasa: Lowen Ashleigh aceita terminar os livros de Verity Crawford e descobre segredos sombrios na luxuosa mansão dos Crawford que vão te deixar grudado na tela.

Um Trabalho do Inferno (Série) — Nota: 7.7/10 é a série que todo mundo tá comentando: um jovem endividado aceita jobs suspeitos em uma agência misteriosa e cai num pesadelo cheio de ação e reviravoltas.

Dexter: Ressurreição (Série) — Nota: 8.5/10 é o retorno que os fãs estavam esperando: Dexter sai do coma, vai pra Nova York atrás de Harrison e vê o passado voltar com força total quando Angel Batista aparece.

Lupin (Série) — Nota: 7.7/10 continua sendo hit absoluto: Assane Diop, inspirado em Arsène Lupin, planeja vingança contra uma família rica por uma injustiça contra seu pai em golpes cheios de estilo e inteligência.

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