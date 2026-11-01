PetrobrasFoto DivulgaçãoA Petrobras anunciou um novo aumento no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras a partir deste domingo (1º). O reajuste será de 7,2%, o equivalente a R$ 0,45 por litro em relação ao mês anterior.Este é mais um aumento consecutivo do combustível. Em outubro, o preço subiu cerca de 12% em algumas das principais bases de distribuição do país, depois de uma alta média de aproximadamente 13,9% em setembro.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Segundo a companhia, o reajuste reflete a alta das cotações internacionais do QAV, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia em decorrência da guerra entre os dois países.Os preços do QAV vendido pela Petrobras às distribuidoras são ajustados no início de cada mês, conforme previsto nos contratos.Agora no g1Segundo a estatal, a fórmula usada para definir o preço do combustível no mercado brasileiro reduz as oscilações no curto prazo, o que resulta em reajustes mais moderados do que os observados no exterior.“Nos principais mercados internacionais, os preços do QAV destinados às companhias aéreas são ajustados com maior frequência, podendo chegar a revisões diárias, o que faz com que reflitam mais rapidamente as condições de mercado”, explicou a companhia em nota.“Nesse contexto, as variações acumuladas desde o início do conflito têm sido superiores nos mercados internacionais às observadas no Brasil, indicando que o preço do QAV da Petrobras permanece competitivo”, acrescentou.