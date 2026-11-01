A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mobilizou equipes de plantão e iniciou, neste sábado (31), uma obra emergencial de recuperação da rede de drenagem profunda na rua Alberto Campainha, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital. A intervenção foi necessária após o rompimento de uma galeria, provocado pela pressão das águas das fortes chuvas e agravado pelo acúmulo de resíduos descartados irregularmente na área.

A ocorrência resultou na abertura de uma cratera com aproximadamente 30 metros de largura e dois metros de altura, exigindo uma operação imediata para recuperar a estrutura e restabelecer as condições de segurança no local. Com o apoio de uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica, os trabalhadores realizam a remoção da estrutura danificada e preparam a área para a implantação de uma nova rede, em um trecho de aproximadamente 20 metros.

O serviço prevê a instalação de novos tubos de concreto, a construção de um dissipador, a reconstrução da caixa coletora e a recuperação da drenagem superficial, incluindo calçada e meio-fio. A intervenção busca garantir maior resistência ao sistema, melhorar o escoamento das águas pluviais e devolver condições adequadas de circulação e segurança à região.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destaca que a atuação das equipes de plantão é fundamental para responder às ocorrências e reduzir os impactos dos danos causados pelas chuvas.

“Quando acontece uma situação como essa, sabemos que as famílias ficam preocupadas e precisam de uma resposta. Por isso, mantemos nossas equipes de plantão, preparadas para atender as ocorrências e agir onde a população mais precisa. Aqui no Colônia Antônio Aleixo, estamos trabalhando para recuperar a drenagem e devolver a segurança aos moradores. Essa é a orientação do prefeito Renato Junior: estar presente, cuidar das pessoas e não deixar a população desassistida”, afirma Madson.

A mobilização das equipes foi reconhecida pelo servidor público Itamar Feitoza, de 59 anos, que agradeceu a atuação da Prefeitura diante da situação emergencial.

“É motivo de muita gratidão ver a prefeitura atendendo a uma demanda emergencial como essa. A gente sabe que situações assim acontecem em diferentes pontos de Manaus, e é importante ter esse atendimento no momento em que a população mais precisa. Estamos muito agradecidos por esse trabalho”, declarou.

A Prefeitura de Manaus mantém equipes mobilizadas para atender ocorrências relacionadas às chuvas e reforça a importância do descarte correto do lixo, já que resíduos lançados irregularmente podem obstruir o sistema de drenagem e agravar situações de risco. O trabalho preventivo e emergencial da Seminf segue em diferentes zonas da cidade, com foco na segurança dos moradores e na conservação da infraestrutura urbana.

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