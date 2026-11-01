O policial militar Emerson Lopes de Oliveira foi morto com nove tiros na noite deste sábado (31), dentro do supermercado GM, localizado na rua da Paz, no bairro Compensa 1, zona oeste de Manaus. O militar era lotado no município de Presidente Figueiredo, na Região Metropolitana de Manaus.

Segundo informações preliminares, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e atiraram contra o policial. Após o ataque, os suspeitos fugiram. O sargento não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior do supermercado.

Um dos policiais que atenderam à ocorrência informou que o levantamento inicial apontou aproximadamente nove disparos. A equipe também buscava informações sobre a vítima e as circunstâncias do crime para repassá-las aos investigadores.

Equipes policiais foram acionadas e isolaram a área para os procedimentos periciais. O supermercado permaneceu fechado durante o trabalho das autoridades.

Até o momento, não há confirmação sobre o que Emerson fazia no estabelecimento quando foi atacado. A identidade dos suspeitos e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.