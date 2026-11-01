Bombardeios atingiram quatro regiões ucranianas.
Moscou defende a retomada das negociações de paz.
O diálogo seria com Kiev e Washington.
Fonte: Jovem Pan
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