Manifestações contra o custo de vida, cortes na educação e serviço militar obrigatório ocorreram em 34 cidades.

Autoridades registraram episódios de violência em Frankfurt e Hamburgo.

Os protestos envolveram questões que afetam diretamente a população, como aumento nos preços e mudanças em serviços públicos.

Fonte: Jovem Pan

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