A queda do avião aconteceu 24 segundos após a decolagem, em 1996.
Esse evento provocou mudanças na segurança aérea.
Também gerou alterações na assistência às famílias das vítimas.
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