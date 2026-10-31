A queda do avião aconteceu 24 segundos após a decolagem, em 1996.

Esse evento provocou mudanças na segurança aérea.

Também gerou alterações na assistência às famílias das vítimas.

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