No Dia Mundial das Cidades (31/10), o Governo do Amazonas evidenciou os grandes investimentos em infraestrutura urbana coordenados pela Sedurb e UGPE. No entanto, a transformação da capital também conta com o esforço fundamental da Prefeitura de Manaus, cujas frentes de trabalho municipais complementam o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Ações Conjuntas e Atuação da Prefeitura de Manaus

Enquanto o Estado atua com grandes programas de impacto metropolitano — como o Prosamin+, o Asfalta Amazonas e o Ilumina+ Amazonas (que garantiu iluminação 100% LED e sustentável em todo o interior) —, a Prefeitura de Manaus intensifica frentes essenciais na malha urbana da capital:

Mobilidade e Obras Viárias Municipais: Através de intervenções como a construção de complexos viários (a exemplo do Complexo Viário Passarão na zona Oeste) e a abertura de novas ligações, a prefeitura desafoga o trânsito e melhora a circulação do transporte público.

Através de intervenções como a construção de complexos viários (a exemplo do Complexo Viário Passarão na zona Oeste) e a abertura de novas ligações, a prefeitura desafoga o trânsito e melhora a circulação do transporte público. Informatização e Modernização de Serviços: A gestão municipal tem revolucionado o atendimento à população com a digitalização de acervos e a informatização de cemitérios, além de programas de incentivo à reciclagem e desburocratização de serviços.

A gestão municipal tem revolucionado o atendimento à população com a digitalização de acervos e a informatização de cemitérios, além de programas de incentivo à reciclagem e desburocratização de serviços. Programas Sociais e de Apoio: Ações contínuas em saúde, educação e assistência nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e em campanhas de conscientização reforçam o cuidado direto com o cidadão manauara.

Panorama dos Investimentos Estaduais

Na esfera estadual, o governador destaca que o desenvolvimento urbano exige planejamento integrado. Os principais eixos do Estado incluem:

Mobilidade e Conectividade: Obras como a interligação das avenidas Silves e Maués e a pavimentação de mais de 1.025 km de vias e ramais pelo programa Asfalta Amazonas, que já alcançou 43 municípios do interior com mais de R$ 1 bilhão em aportes previstos.

Obras como a interligação das avenidas Silves e Maués e a pavimentação de mais de 1.025 km de vias e ramais pelo programa Asfalta Amazonas, que já alcançou 43 municípios do interior com mais de R$ 1 bilhão em aportes previstos. Saneamento e Habitação (Prosamin+): Intervenções em 340 mil metros quadrados ao longo do Igarapé do Quarenta, com o reassentamento de cerca de 3 mil famílias de áreas de risco e a construção de centenas de novas unidades habitacionais.

Intervenções em 340 mil metros quadrados ao longo do Igarapé do Quarenta, com o reassentamento de cerca de 3 mil famílias de áreas de risco e a construção de centenas de novas unidades habitacionais. Lazer e Sustentabilidade: Revitalização de mais de 40 espaços públicos, entre praças e quadras, e a gestão compartilhada de saneamento por meio da Microrregião de Saneamento Básico do Amazonas (MRSB/AM).

A união de esforços entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus consolida um modelo de gestão voltado para a sustentabilidade, a inclusão social e o futuro das cidades amazonenses.

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