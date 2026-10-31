Milhares de voluntários participarão do Dia Nacional da Coleta de Alimentos 2026, no próximo sábado, 07 de novembro. Eles estarão distribuídos em mais de 200 supermercados em 43 cidades do País. Em Manaus, a campanha acontecerá nos supermercados DB da rua Paraíba, Coroado e Dom Pedro. Esta será a 21ª edição da Coleta, que começou em 2006 e já arrecadou mais de 2.000 toneladas de alimentos ao longo dos anos, com a participação de mais de 80 mil voluntários, beneficiando mais de 23.000 pessoas ao ano em todo o Brasil.

Eles se concentram durante todo o dia na entrada dos estabelecimentos parceiros, convidando os clientes a doarem alimentos não perecíveis. No final do dia, os itens são recolhidos por Bancos de Alimentos previamente contatados que, depois, os distribuem às instituições que assistem.

A pandemia trouxe uma nova modalidade para a Coleta de Alimentos, que foi a arrecadação via pix, experiência que se mostrou positiva e que vem sendo realizada concomitantemente à coleta presencial, dando oportunidade também às cidades que não fazem Coleta participarem do gesto. A chave do pix para as doações será divulgada no dia da ação pelos voluntários.

Para saber mais sobre a Coleta, como resultados das edições anteriores, cidades participantes e falar com os responsáveis para propor parcerias, contate o coordenador em Manaus, Sérgio de Moura Amaral, pelo 92 99376‑9559.

Quem realiza

A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO), organização não governamental que iniciou o Dia da Coleta Nacional de Alimentos no Brasil. Acompanhe os preparativos e a cobertura do Dia Nacional da Coleta de Alimentos em

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