O Corinthians encerrou, nesta sexta-feira (30), um jejum de vitórias que já durava 10 partidas. Gols de Matheus Bidu e Kaio César na Neo Química Arena garantiram ao time alvinegro um triunfo por 2 a 0 sobre o Mirassol, em jogo da 33ª rodada do Brasileirão, no qual a equipe do interior teve um homem a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, porque Bruno Santos foi expulso por cotovelada em André Ramalho.

Foi também a primeira vitória do técnico Clarence Seedorf, após empate com o Vitória, sem ficar no banco, e derrota para o Vasco. Não foi o suficiente para tirar os corintianos da zona de rebaixamento, mas o cenário fica um pouco menos dramático.

O clube do Parque São Jorge vai aos 36 pontos, ultrapassa o Internacional, que tem 35, e sobe para a 17º colocação, a primeira dentro da degola. Logo acima, estão justamente os mirassolenses, em 16º, com 37, mesma pontuação do 15º Grêmio. A distância dos corintianos para o Botafogo, 11º colocado, é de três pontos, o que mostra o quanto se acirrou a luta contra a queda.

Para continuar a reação, o Corinthians terá de superar o São Paulo, em clássico marcado para a próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. A equipe do interior visita a lanterna Chapecoense, na terça.

O Mirassol começou o jogo tentando ir ataque com muitos homens, ao ponto de desproteger a defesa. Tentava segurar a bola e trabalhar passes, o que conseguiu fazer, porém por poucos minutos no início do primeiro tempo. Logo, o time do interior viu a equipe da casa tomar as rédeas da partida e imprimir domínio.

Dedicado na pressão à saída de bola adversária, o Corinthians se aproveitava bem dos erros mirassolenses e encontrava espaços para criar jogadas que acabavam sem a conclusão ideal. Foram muitas as finalizações para fora, de diferentes distâncias, até Garro finalmente forçar uma boa defesa de Walter ao arriscar de longe.

O domínio alvinegro continuou, até porque o Mirassol passou a jogar com um homem a menos em razão da expulsão de Bruno Santos, por cotovelada em André Ramalho. Inicialmente, o lance foi punido com cartão amarelo pelo árbitro Matheus Candançan, que decidiu mudar para vermelho após ser chamado pela equipe de arbitragem de vídeo para revisão no televisor.

Faltava pontaria aos corintianos, que tinham muito volume e rondavam a área adversária a todo momento. Depois de mais algumas finalizações para fora, Um chute de André, da meia-lua, e outro de Garro colocaram Walter para trabalhar. O meia argentino fazia uma boa partida, como há tempos não fazia, e era a principal arma ofensiva corintiana.

Na volta para o segundo tempo, com o Mirassol cravado no campo de defesa, o Corinthians passou a insistir em bolas aéreas, mas não ganhava pelo alto, até porque jogava com um ataque muito baixo, formado por Kaio César, Yuri Alberto e Matheus Bidu. Quando resolver jogar por baixo, o gol saiu. Um cruzamento rasteiro de Matheuzinho encontrou Bidu, dentro da área, pronto para empurrar a bola para a rede.

O festival de finalizações descalibradas continuou para os corintianos. Então, Kaio César trouxe a bola da direita para dentro e bateu chapado quase na entrada da área para vencer Walter e ampliar o placar para os donos da casa, que respiraram aliviados.