Em sua primeira aparição nas redes sociais após a fuga, o senador voltou a manifestar sua posição sobre o pleito.
Ele reiterou que não concorda com o resultado das eleições de domingo (25).
O senador afirmou ainda que Lula jogou fora das leis eleitorais.
Fonte: Jovem Pan
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