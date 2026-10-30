A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, nesta sexta-feira (30/10) com mais uma etapa da construção do complexo viário Passarão, na zona Oeste da capital. A obra, que já alcançou 61% de execução, entra em uma fase importante com o início dos serviços voltados à construção da trincheira, estrutura que vai integrar as avenidas Coronel Teixeira e Brasil e contribuir para melhorar a circulação de veículos na região.

Nesta etapa, as equipes trabalham na escavação da trincheira, no arrasamento das estacas executadas anteriormente e na concretagem da laje. Os serviços seguem o planejamento técnico da obra e representam mais um avanço na implantação do complexo, que vai oferecer novas alternativas de circulação e melhorar a mobilidade de motoristas e moradores que utilizam diariamente as vias da zona Oeste.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destaca que alcançar 61% de execução demonstra o empenho das equipes e o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior com a melhoria da infraestrutura viária de Manaus.

“Estamos avançando em uma obra muito importante para a zona Oeste. Cada etapa concluída nos deixa mais perto de entregar uma solução que vai fazer diferença na rotina de quem passa por aqui todos os dias. Sabemos o quanto o trânsito impacta a vida das pessoas, seja no caminho para o trabalho, para a escola ou de volta para casa. Por isso, nossas equipes seguem trabalhando com dedicação para transformar essa realidade”, afirma Madson.

O avanço da obra também é acompanhado por quem circula pela cidade. O profissional de transportes Robson Almeida, de 52 anos, destaca a importância dos investimentos em mobilidade urbana para toda a população.

“Eu trabalho com transportes e ando por toda Manaus. Tenho observado que a mobilidade está melhorando cada vez mais. Isso é muito bom, não só para quem trabalha nas ruas, mas para toda a população, para quem vai à escola, ao trabalho e precisa se deslocar diariamente. Esse serviço aqui na zona Oeste está nota 10”, destacou.

Com a construção do complexo viário Passarão, a Prefeitura de Manaus investe em uma intervenção estratégica para a zona Oeste, ampliando as alternativas de circulação e contribuindo para uma mobilidade mais organizada, segura e eficiente para a população.