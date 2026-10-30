O senador Eduardo Braga (MDB-AM) está à frente de uma grande campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias atingidas pelas queimadas e pela estiagem no Amazonas. Batizado de Amazonas Solidário, o evento será realizado no dia 6 de novembro, às 19h, no Sambódromo de Manaus, e terá como principal atração o cantor amazonense Filho do Piseiro, talento da terra que conquistou projeção nacional.

A iniciativa partiu do próprio senador, que pretende mobilizar a população em uma grande corrente de solidariedade. A entrada para o show será de dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, que serão destinados às famílias que enfrentam as consequências dos desastres ambientais no estado.

“Quando o Amazonas se une, ninguém fica pra trás”, afirmou Braga, ao convidar a população a participar da mobilização. “Chama a família e vamos aproveitar o Filho do Piseiro nessa grande festa da solidariedade”, completou.

A campanha acontece em um momento de dificuldades para milhares de famílias amazonenses. Segundo a relação atualizada dos decretos, 46 municípios do Amazonas estão em situação de emergência devido à estiagem. No levantamento divulgado em 21 de outubro, a Defesa Civil do Estado contabilizava mais de 104 mil famílias afetadas pela falta de chuvas. Ao mesmo tempo, os incêndios florestais agravaram a situação, atingindo comunidades do interior e espalhando fumaça por Manaus e outras cidades.

Reforço federal para combater as queimadas

A mobilização solidária dá continuidade à atuação de Eduardo Braga diante da crise ambiental no Amazonas. No dia 17 de outubro, quando Manaus enfrentava os efeitos da fumaça dos incêndios, o senador intensificou os contatos com o governo federal e pediu ao ministro da Defesa, José Múcio, o reforço das Forças Armadas, com mais aeronaves, equipamentos e pessoal para combater as queimadas.

A articulação contribuiu para a vinda de quatro ministros a Manaus, no dia 18 de outubro: José Múcio, da Defesa; João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; e Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública. Braga participou da recepção à comitiva.

Na ocasião, o governo federal anunciou a ampliação para 16 aeronaves nas operações de combate aos incêndios, incluindo aviões KC-390, além de reforços militares, equipamentos e medidas de assistência à população.

A resposta federal também avançou na assistência humanitária. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em 26 de outubro, a Defesa Civil Nacional já havia aprovado R$ 45,2 milhões em 47 planos de trabalho para apoiar municípios atingidos pela estiagem e pelos incêndios florestais.

Com o Amazonas Solidário, Braga amplia a mobilização em favor das famílias atingidas, unindo a articulação junto ao governo federal à participação direta da população. O show de Filho do Piseiro será o ponto alto de uma noite dedicada à arrecadação de alimentos e à solidariedade.