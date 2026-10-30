*Augusto Bernardo Cecílio

O projeto EFAM — Educação Fiscal no Amazonas: Participar, Fiscalizar e Transformar, desenvolvido na Escola Estadual Governador Melo e Póvoas, em Manaus, venceu o Prêmio Estadual de Educação Fiscal — Amazonas 2026 e é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal deste ano.

Idealizada pela professora Deylla Lopes Garcez, a iniciativa mobilizou aproximadamente 190 estudantes ao longo do ano, promovendo a cidadania, a consciência fiscal e a participação social, com ações envolvendo tecnologia, cidadania e protagonismo juvenil.

O projeto utiliza metodologias ativas, tecnologia digital, inteligência artificial e atividades artísticas para ensinar, de forma prática e interativa, a importância dos tributos, da transparência e da fiscalização dos recursos públicos.

Entre os destaques estão a criação de uma cidade virtual e de um aplicativo educacional para simular a gestão pública, a formação dos Embaixadores do EFAM e a peça teatral O Grito da Vida, que aborda a relação entre os investimentos públicos e a qualidade de vida da população.

Para além dos muros da escola, o EFAM também levou educação fiscal e cidadania à comunidade ao ser convidado a integrar a programação da Semana Nacional de Trânsito 2026, cujo tema foi “Desacelere. Seu bem maior é a vida.” A participação ampliou o alcance do projeto, aproximando a formação cidadã de questões sociais e da valorização da vida.

As atividades estimularam o pensamento crítico, a criatividade e o protagonismo juvenil, aproximando os estudantes de temas como saúde, educação, segurança e meio ambiente, além de incentivar a reflexão sobre a aplicação dos recursos públicos.

Professora de Sociologia da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc-AM) desde 2016, Deylla Lopes Garcez é graduada em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Nilton Lins e especialista em Metodologia do Ensino Superior, Ciências Sociais, Sociologia e Filosofia. Também possui pós-graduação em Gestão de Pessoas e atualmente cursa especialização em Inteligência Artificial Aplicada à Didática do Ensino.

A vitória na etapa estadual e a classificação como finalista nacional representam um importante reconhecimento da proposta pedagógica, que transforma a educação fiscal em uma experiência de aprendizagem inovadora, incentivando a formação de cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com a construção de uma sociedade justa e democrática.

*Auditor fiscal e professor.

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