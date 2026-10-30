Dito & Feito: SOZINHO E MAL ACOMPANHADO

A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, ocorrida após sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, isolou politicamente o senador e gerou forte repercussão negativa tanto no Brasil quanto no exterior. O episódio foi classificado como um recuo estratégico. O melhor, ‘um tiro no pé”, entre vários que o candidato da extrema-direita deu em sua campanha para presidente.

Setores pragmáticos do PL e do Centrão expressaram profunda insatisfação com a saída do senador do país. Nos bastidores da CNN Brasil, aliados consideraram a fuga “inaceitável”, afirmando que a oposição ficou “sem capitão” no momento em que Flávio havia prometido assumir a liderança no Congresso.

Até mesmo partidos e lideranças importantes que compunham a base aliada da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) vieram a público para reconhecer oficialmente o resultado das urnas. Esse movimento de reconhecimento se intensificou , principalmente, depois da carta de teor golpista contestando a lisura do pleito publicada pelo senador na quarta-feira (28). . Entre as legendas aliadas que se manifestaram contra a covardia de Flávio, destacam-se o Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, Podemos, Avante, DC e Novo.

26 partidos pularam fora

Na verdade, a tentativa do senador de contestar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontra pouco respaldo entre os partidos políticos brasileiros.

Dos 29 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), excluindo o PT, 26 reconheceram a vitória do petista, incluindo legendas que apoiaram o candidato derrotado.

Novo, Agir e Imobiliza embarcaram

Apenas o Novo questionou o resultado, enquanto Agir e Mobiliza permaneceram em silêncio.

Os números fazem parte de um levantamento da TV Globo e do g1, realizado com base em notas oficiais, declarações de dirigentes e manifestações de assessorias partidárias. O resultado evidencia o isolamento político de Flávio.

Até tu, Valdemar?

Até mesmo PL (Partido Liberal), do próprio Bolsonaro reconheceu o resultado proclamado pelo TSE. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho, confirmaram a aceitação do resultado das urnas, distanciando-se do discurso de fraude.

Mal traçadas linhas

Ao ser questionado sobre a carta em que, em uma primeira versão, Flávio se autodeclara “presidente” – em seguida ele trocou por “líder” –, Valdemar se limitou a responder.

— Não gostei. Não gostei! –, afirmou Valdemar a jornalistas antes de visitar Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O encontro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nem o pai sabia

Após a visita ao detento Jair Bolsonaro (PL), Valdemar negou que tinha conhecimento da fuga de Flávio para os Estados Unidos.

— Não, ninguém sabia, eu também não sabia. Não, não falou nem para o pai. O Bolsonaro não sabia”, disse —, garantiu o presidente do PL.

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E olha que Flávio chegou a visitar o pai na segunda-feira (26), antes de fugir. Mas não falou nada pro “velho”.

Morde e assopra

Já o Tarcísio de Freitas, hein? O governador de São Paulo, que já posa como o novo líder da direita no Brasil, é daqueles que “morde e assopra. Apesar de dizer que o “resultado das urnas deve ser categoricamente respeitado”, ele jogou a culpa pela fuga de Flávio Bolsonaro na conta do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou duramente a decisão do ministro Alexandre de Moraes de reter o passaporte do senador Flávio Bolsonaro (PL), classificando a medida como uma “intimidação”.

Flávio é um “santo”

Embora o governador de São Paulo tenha revelado que aconselhou o candidato a presidente derrotado por Lula a permanecer no Brasil e recorrer pelas vias jurídicas adequadas, ele evitou condenar a fuga de Flávio para os Estados Unidos.

Tarcísio questionou a fundamentação jurídica de Moraes ao agir de forma tão imediata:

— Ora, o que tem de concreto hoje contra ele? […] Se não tem nada, por que pediram o passaporte?

A cara nem treme

A cara do governador nem treme quando ele faz tal questionamento.

O que tem de concreto, Tarcísio, são três inquéritos principais que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), nos quais o senador é alvo.

Mais sujo que…

Os casos envolvem esquemas financeiros bem específicos revelados em investigações recentes da Polícia Federal (PF): O caso “Dark Horse” (O Filme). O inquérito, relatado pelo ministro André Mendonça, apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas;

O caso das “Bets” e Contas Offshore (com Willer Tomaz), que apura crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas através de plataformas de apostas esportivas.

…pau de galinheiro!

Além dos esquemas de lavagem e ocultação de bens, o senador também responde a uma investigação no STF que apura a suposta prática de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, referente a declarações feitas durante o período eleitoral.

Amigos, amigos…

Apesar de Flávio ter emitido agradecimentos públicos ao presidente americano Donald Trump — tentando vender a imagem de íntimo da Casa Branca –, o próprio Trump declarou que não se envolveria no caso.

Analistas da imprensa apontam que a presença de Flávio virou um problema para Trump às vésperas das eleições de meio de mandato nos EUA, servindo de munição para os democratas.

…Política à parte!

Donald Trump está disposto a dar todo o apoio ao candidato derrotado do Brasil, até mesmo o status de residente permanente nos Estados Unidos, conhecido como green card.

O procedimento normalmente acontece após o recebimento de um visto de imigrante. O pedido de green card de Bolsonaro seria processado rapidamente, de forma semelhante ao que foi concedido a Eduardo Bolsonaro, segundo o mesmo funcionário.

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Mas fez questão de avisar, em entrevistas a jornalistas brasileiros, que que não se envolverá na questão política.

“Apoio saco”

No anedotário popular o nome desse apoio que o presidente norte-americano está dando a Flávio se chama “apoio saco”.

Isto é, “apoia, mas não entra”.

A pedido de Lula

Ao ser perguntado se buscará o presidente Lula para parabeniza-lo, Donald Trump respondeu que sim, embora tenha qualificado o processo eleitoral como “uma vergonha”. O presidente acrescentou que não tomou partido nas eleições “a pedido de Lula”.

Polícia no rastro de Maria

Uma bomba explodiu logo de manhã pela frequência da rádio Tiradentes FM. De acordo com o âncora da emissora, Neuton Corrêa, a Polícia Civil do Amazonas já estava, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29) fazendo buscas pela candidata derrotada ao governo o Amazonas, Maria do Carmo Seffair (PL) e de seus marketeiros.

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A operação de busca e apreensão foi deflagrada depois de uma denúncia apresentada pelo governador eleito Omar Aziz (PSD), sobre uso de uma foto de sua filha menor de idade.

Marketeiros na mira

Os marqueteiros Jefferson Coronel e George Wilde são investigados pela divulgação de vídeos na reta final do segundo turno que associavam Omar Aziz a acusações de pedofilia, utilizando imagens da filha menor de idade do político.

ÚLTIMA HORA

COISA DE FASCISTA – Lista divulgada por bolsonaristas pede boicote às empresas que “financiaram ou têm ligação com o PT”

Quando a esquerda acusa a extrema-direita de jogar sujo e de forma covarde, muita gente acha que é “exagero”, “radicalismo” e que se trata de “coisa de comunista”. Mas uma lista que anda circulando pelas redes sociais prova que a coisa funciona ao contrário. Depois de perderem a eleição para o presidente Lula, bolsonaristas publicaram uma lista pedindo o boicote às empresas que que “financiaram” ou que “têm ligações com o PT e com seus aliados”.

Resta saber se esses fascista – ou apenas o fascista – que fez circular essa “lista nefasta”, gera ao menos um emprego em seu tipo de negócio – se é que tem algum. Quem atender a esse pedido absurdo com certeza vai estar contribuindo para gerar uma outra lista, a de desemprego.

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Integram a “lista maldita” empresas grandes, de nomes conhecidos como o Shopping Ponta Negra, e até botequins populares, como o Barrigudos. Confira: Coco Bambu, Sapatinho de Luxo, Ferrugem, Natura, Salão Maison Luh, Futura, Coco Bambu, Cachaçaria do Dedé, Casario 179, Estação das Pedras, Bar Sarará, Fascino Di Pizza, Shopping, Casa Leopoldo, Caldeira, Caxiri Amazônia, Restaurante Terra & Mar, Fast Frame, Ceprodonto, Café com Leite, Restaurante Piaf, Shp Otilia, Gaha Moda Amazônica, Salão Cabelo de Anjo, Boca Rosa, Bruna Tavares, Feira D, Café Kalena e outras.

ORGULHO

Cristiane Gomes: a mãe de Ana Clara, menininha assassinada

Uma boa notícia é algo que enche de orgulho nós, os brasileiros de bom coração. Uma vaquinha para mãe de Ana Clara arrecadou R$ 1,5 milhão em apenas cinco horas, na terça-feira (27), e mobilizou cerca de 15 mil doadores. A campanha foi criada para ajudar Cristiane Gomes da Silva, que perdeu a filha de 5 anos após a menina ser atingida por um tiro de fuzil durante uma ação policial em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2021. A história voltou a ganhar repercussão nacional depois que a participação de Flávio Bolsonaro (PL) na defesa do policial militar acusado de matar Ana Clara foi discutida durante os debates presidenciais de outubro. Em um vídeo com a atriz Camila Pitanga, Cristiane relembrou a filha, criticou a atuação do senador e cobrou justiça. O dinheiro arrecadado será usado para comprar uma casa para Cristiane, formar uma poupança para Pedro, irmão de Ana Clara, e ajudar as mulheres que apoiaram a família durante os últimos anos.

VERGONHA

Jair Renan: mais um filho de Jair Bolsonaro, que está preso, fazendo a coisa errada

Não é possível que nenhum, filho de Jair Bolsonaro tenha conseguido trilhar o caminho do bem. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por suspeitas de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada pela 5ª Vara Criminal na segunda-feira, 25. Outras cinco pessoas também responderão à ação penal.

pós serem intimados, os seis acusados terão dez dias para apresentar defesa por escrito. O recebimento da denúncia permite o início do processo criminal, mas não representa uma condenação. As informação são do Jornal EXTRA do Rio de Janeiro.

Segundo a denúncia, Jair Renan e outros investigados teriam utilizado uma declaração de faturamento falsa da RB Eventos e Mídia, empresa ligada ao filho do ex-presidente, para conseguir empréstimos bancários.

OUTRAS PALAVRAS