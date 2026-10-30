Objetivo é proporcionar momentos de alegria e convivência comunitária, por meio de atividades socioeducativas

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), promoveu, nesta quinta-feira (29), uma comemoração especial em alusão ao Dia das Crianças, no Centro Social Bittencourt. Com o tema “Bittencourt Kids: Onde a Alegria Floresce”, a programação proporcionou momentos de lazer, diversão e interação para crianças que vivem no entorno do espaço.

O evento tem como objetivo proporcionar momentos de alegria, integração e convivência comunitária, por meio de atividades socioeducativas, brincadeiras e distribuição de brindes. A ação também busca valorizar a infância, incentivar a inclusão social e fortalecer os vínculos com a comunidade.

A subcoordenadora de Projetos Sociais da UGPE, Viviane Dutra, que representou o secretário da Sedurb, Júlio Langbeck, destacou que a ação é mais do que uma comemoração. “Essa iniciativa marca a retomada das atividades sociais nesse espaço, o processo de mobilização das famílias, e de sensibilização das crianças em relação à educação ambiental e uso adequado da água”, disse.

A programação contou com a animação e apresentação cultural dos “Garis da Alegria”, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A dona de casa Cliciana Freitas, de 49 anos, aproveitou a proximidade da ação com sua residência para levar as duas filhas para brincar, se divertir e fazer novas amizades. “Eu achei o máximo, sensacional para as crianças. É uma iniciativa muito boa, pois as crianças saem um pouco do celular e interagem com outras crianças. Gostei muito do Centro Social”, destacou.

Quem também participou das brincadeiras e aprovou a iniciativa foi Ana Débora, de 13 anos, filha de Cliciana.“Gostei muito. Aqui está bem animado, e as brincadeiras com as crianças são muito boas. Estou muito feliz em participar”, contou.

O Centro Social Bittencourt funciona como Escritório de Apoio Local (ELO) do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), ampliando a oferta de atendimento social e atividades comunitárias. O espaço é voltado à realização de cursos profissionalizantes, atividades formativas e ações que promovam a inclusão social e o fortalecimento comunitário, beneficiando diretamente os moradores da região.

O post Crianças tem Lazer e integração em centro social de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.