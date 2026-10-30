Empresas de análise de blockchain atribuem ataque a hackers do país.
A corretora afirma que cobrirá todas as perdas.
O caso envolve investigação sobre a origem do incidente.
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