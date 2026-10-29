Uma cobra da espécie sucuri foi resgatada, nesta quarta-feira (28), no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. O animal estava escondido em meio a entulhos, preso dentro de um saco de ráfia, apresentando sinais visíveis de desidratação e maus-tratos.

A ação foi realizada pela equipe do Patrulhamento Ambiental (Patam) durante o cumprimento de uma ordem de serviço na área. O réptil foi encontrado em situação de extrema vulnerabilidade.

No local, durante as buscas, em meio a entulhos, a equipa da Guarda Municipal de Manaus (GMM) encontrou uma cobra da espécie sucuri (Eunectes), dentro de um saco de sarrapilha (conhecida também como saco de juta ou estopa), em situação de vulnerável, apresentando desidratação e sinais de maus-tratos.

A guarda municipal Geovana Leão afirmou que durante o resgate foi realizado o manejo correto da cobra e alerta sobre a captura de animais silvestres.

“Foi realizado manejo correto, sendo colocada a sucuri em uma caixa de transporte, preservando sua integridade física. Infelizmente, não conseguimos identificar o responsável pelo animal, mas vale lembrar que a captura de animais silvestres sem autorização configura crime ambiental”, declarou.

O animal foi encaminhado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para receber os cuidados veterinários necessários e ações cabíveis.

O Patam segue atuando e reforçando seu compromisso em resgatar, proteger e preservar a fauna silvestre em meio urbano.