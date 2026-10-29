A Defesa Civil do Amazonas emitiu três alertas, nesta quinta-feira (29), para a má qualidade do ar causada por incêndios florestais. Os avisos incluem Manaus e outros 38 municípios do estado.

Segundo o Cemoa (Centro Estadual de Monitoramento de Eventos Adversos), os sensores de qualidade do ar registraram, na manhã de hoje, níveis elevados de fumaça em várias regiões do estado. Os alertas são por incêndio em áreas não protegidas, com reflexos no ar.

Nível severo

O município de Parintins recebeu o alerta mais grave, classificado como severo. O sensor da cidade estimou concentração de partículas finas no ar acima de 125 microgramas por metro cúbico em 24 horas. Nesse nível, a qualidade do ar é considerada péssima, e toda a população corre risco de problemas respiratórios e cardiovasculares. O alerta ocorreu às 8h40 e vale até as 8h40 desta sexta-feira.

Nível alto

Foram colocados em nível alto 13 municípios: Novo Aripuanã, Iranduba, Manaus, Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte, Autazes, Itacoatiara, Urucurituba, Maués, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Barreirinha.

Nessas cidades, os sensores marcaram entre 50 e 125 microgramas por metro cúbico em 24 horas. A qualidade do ar é considerada ruim a muito ruim. Algumas pessoas podem sentir efeitos na saúde, e os grupos mais sensíveis podem ter problemas mais sérios.

Nível moderado

Outros 25 municípios estão em nível moderado: Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Japurá, Carauari, Pauini, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Alvarães, Tefé, Humaitá, Tapauá, Coari, Manicoré, Barcelos, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Careiro, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Borba, Boa Vista do Ramos e Guajará.

Nesses locais, a concentração de partículas ficou acima de 15 microgramas por metro cúbico em 24 horas. Pessoas de grupos sensíveis podem ter tosse seca e cansaço, mas a população em geral não é afetada.

O Amazonas registrou 24.266 focos de incêndio entre junho e outubro de 2026. Neste mês, o governo federal mobilizou 474 brigadistas e 17 aeronaves para apoiar no combate às queimadas.

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