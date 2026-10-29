O presidente americano afirmou que o pleito no Brasil foi uma vergonha para o país.
A declaração foi feita em relação à eleição brasileira.
O comentário destaca a visão do líder sobre o processo eleitoral.
Fonte: Jovem Pan
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