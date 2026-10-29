Uma imersão completa pela diversidade da cinematografia francófona promete movimentar as telas e o cotidiano cultural de Manaus a partir desta quinta-feira (29). O 17° Festival de Cinema Francês do Brasil 2026 será realizado entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, apresentando 21 produções contemporâneas e clássicas da cinematografia francófona, abrangendo gêneros como comédia, drama, romance, suspense, animação e documentário, em exibição em diversas salas de cinema de Manaus.

O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Casa da Economia Criativa.

Show Gratuito com Siân Pottok

Como parte das celebrações e da programação cultural, o Teatro Gebes Medeiros recebe nesta quarta-feira (28/10), às 19h, uma apresentação especial e gratuita da cantora e compositora Siân Pottok.

Artista franco-americana com raízes indianas, congolesas, belgas e eslovacas, Siân Pottok é reconhecida por sua sonoridade plural que une jazz, pop moderno, chanson francês e música africana numa abordagem humanista e poética. Acompanhada por instrumentos como o ngoni e sintetizadores, sua música transita entre a tradição e a modernidade.

A presença da artista no Brasil reforça o diálogo cultural entre África, Europa e América do Sul, celebrando a diversidade e promovendo a riqueza das linguagens artísticas francófonas contemporâneas.

Abertura

O clima de expectativa reflete o impacto da abertura oficial, que aconteceu na última segunda-feira, no emblemático Ideal Clube, no Centro de Manaus. O evento marcou o pontapé inicial de um dos momentos mais aguardados do calendário cultural do país.

De acordo com o diretor executivo da Aliança Francesa de Manaus, Avelino Rodrigues, a iniciativa consolidou-se como um elo fundamental de intercâmbio direto com a sociedade manauara, renovando a paixão da cidade pela arte internacional.

“A pré-estreia do Festival de Cinema Francês foi um sucesso, e agora, nesta quarta-feira, promete uma noite de conexão artística entre o Amazonas e a França, com uma noite de música e arte”, afirmou.

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