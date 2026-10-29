Como funciona a Mega-Sena?
O sorteio do concurso 3.077 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quarta-feira (28), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 324,8 milhões. Uma aposta simples de Rondonópolis, no Mato Grosso, levou a faixa principal.
Está semana é a Mega semana, que terá cinco sorteios consecutivos até sexta-feira (30).
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Veja os números sorteados: 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 324.898.791,61
5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 32.185,33
4 acertos: 7.598 apostas ganhadoras, R$ 701,97
O g1 passou a transmitir, desde abril, todos os sorteios das Loterias Caixa, ao vivo. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube.
Resultado do concurso 3077 da Mega-Sena.
Reprodução/Caixa
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Para apostar na Mega-Sena
A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h – saiba como fazer a sua aposta online.
Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
Volante da Mega-Sena
Ana Marin/g1

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