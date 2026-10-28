O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, iniciou em Brasília as articulações para enfrentar os problemas da saúde pública estadual a partir de janeiro de 2027. Ao lado do senador reeleito Eduardo Braga e do deputado federal reeleito Adail Filho, Omar se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para discutir uma parceria com o governo federal e definir as primeiras medidas emergenciais para o setor.

O encontro marca o início das tratativas anunciadas durante a campanha eleitoral, com foco na redução das filas para consultas, exames e procedimentos especializados, além da recuperação da estrutura da rede pública de saúde do Amazonas.

Após a reunião, Omar afirmou que a agenda representa o primeiro passo para cumprir o compromisso assumido com a população e destacou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre Padilha às mudanças planejadas para o estado.

“Aquilo que nos comprometemos na campanha, nós viemos discutir aqui no Ministério: a questão da saúde do estado do Amazonas. Hoje é o primeiro passo. A partir de janeiro, se Deus quiser, nós vamos mudar, e a mudança vai ser muito grande para resolver um grande problema que o Amazonas enfrenta”, declarou.

O governador eleito estabeleceu como meta reduzir significativamente, nos primeiros 100 dias de governo, a fila do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), responsável por organizar o acesso dos pacientes a consultas, exames e procedimentos regulados.

Padilha confirmou o apoio do governo federal. “Pode contar com o compromisso do presidente Lula para ajudar a mudar a realidade da saúde do Amazonas”, afirmou o ministro.

Já o senador Eduardo Braga se comprometeu em apoiar uma reestruturação ampla da rede pública estadual. Entre as metas apresentadas estão a redução da fila do Sisreg, a recuperação de hospitais e maternidades e a melhoria das condições de funcionamento de Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

“Eu acho que a saúde é a nossa prioridade número um e, como nós dissemos, nós vamos reconstruir a saúde do estado do Amazonas,”, declarou o senador.