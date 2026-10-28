O XV Encontro de Tenores do Brasil, que será realizado nos dias 12 e 14 de novembro, em Manaus, contará com a presença de dois artistas internacionais que se apresentam pela primeira vez no país: David Barrera, da Espanha, e Dario di Vietri, de Roma. Outra atração do espetáculo é o tenor paulista Miguel Geraldi, que canta pela primeira vez no palco do Teatro Amazonas. A regência ficará a cargo do maestro Luiz Fernando Malheiro, acompanhado da Amazonas Filarmônica.

A edição atual comemora em grande estilo o 15º ano de realização do Encontro de Tenores do Brasil, um espetáculo já consolidado no calendário cultural do estado. O evento é promovido e produzido pelo tenor amazonense Miqueias William, que também se apresenta no espetáculo.

O cantor espanhol David Barrera, que faz a sua estreia no Brasil, tem vasta experiência em obras como Hamlet de Shakespeare e Le nozze di Figaro de Mozart. Com forte atuação na Europa, atuou em produções como Turandot (Puccini). O italiano Dario di Vietri estudou na Escola de Ópera do Teatro Comunale de Bolonha, aluno de Luciano Pavarotti, e protagonista em diversas obras clássicas, como Madama Butterfly.

O tenor paulista Miguel Geraldi, que se apresenta pela primeira vez no Amazonas, é integrante do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo há mais de 20 anos. Ele se destaca como solista em obras de compositores como Bach, Mozart, Beethoven, Händel e Mahler.

De acordo com Miquéias William, o Encontro de Tenores do Brasil consolida sua trajetória na programação cultural do Amazonas e sua contribuição para a democratização da música clássica no estado.

“Ao longo de 15 anos, mais de 40 artistas nacionais e internacionais se apresentaram no palco do Teatro Amazonas e, nesta edição comemorativa, ter a presença inédita de dois tenores europeus só reforça a força e o prestígio do evento. Estou muito feliz, pela realização de um propósito maior, que é promover a música e ampliar o acesso da população à cultura, em um palco como o Teatro Amazonas, que é muito simbólico”, afirmou.

Para essa edição, segundo ele, a expectativa é levar ao público grandes obras clássicas, em duas noites memoráveis. De acordo com Miquéias William, o repertório inclui obras conhecidas do público, como Nessun Dorma, Granada, Vesti la giubba e Funiculì, Funiculà. As apresentações reúnem diferentes estilos da música lírica e popular de tradição italiana e espanhola. “Assim como em todos os anos, estamos trazendo nomes da música erudita, com reconhecimento nacional e internacional, mantendo essa tradição”, comenta.

Miquéias William tem mais de 20 anos de carreira dedicados à música lírica, com forte atuação na região Norte. Ele iniciou os estudos musicais em Manaus e aprimorou sua técnica em São Paulo, com o tenor Benito Maresca. É idealizador e curador artístico do Encontro de Tenores do Brasil, assim como de outros eventos que realiza anualmente, como o In Concert, todos com o propósito de popularizar a música erudita.

No Encontro de Tenores do Brasil os cantores serão acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica. Considerada como uma das mais importantes orquestras brasileiras, é dirigida pelo maestro Luiz Fernando Malheiro. O maestro foi diretor de Ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, vencedor de prêmios como Carlos Gomes e Universo da Ópera. Dirigiu, no Festival Amazonas de Ópera, a primeira montagem brasileira de Anel do Nibelungo de Wagner. Regeu diversas vezes no Festival de Ópera de La Coruña, na Espanha, e dirigiu concertos e espetáculos com a Orquestra Sinfônica de Roma, de Miami e de Porto Rico, dentre outras. No Brasil, regeu as Orquestras Sinfônicas de São Paulo e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além da Sinfônica Brasileira.

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