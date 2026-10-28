O governador eleito do Paraná afirmou que a intimação para que um senador entregue seu passaporte representa algo longe da normalidade institucional.

A declaração foi feita em referência direta a essa medida judicial.

Fonte: Jovem Pan

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