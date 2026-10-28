A maioria dos levantamentos mostrou o chefe do Executivo atrás de Flávio Bolsonaro na disputa à Presidência.
Os resultados dos levantamentos apontam para essa diferença na preferência dos eleitores.
Essa informação resume o que foi observado na maioria das pesquisas sobre a corrida presidencial.
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