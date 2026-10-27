Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente propõe diálogo entre governo, oposição e sociedade civil.

A iniciativa busca criar um ambiente favorável ao crescimento econômico do país.

A mensagem foi compartilhada para incentivar a conversa entre diferentes setores da sociedade.

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