Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente propõe diálogo entre governo, oposição e sociedade civil.
A iniciativa busca criar um ambiente favorável ao crescimento econômico do país.
A mensagem foi compartilhada para incentivar a conversa entre diferentes setores da sociedade.
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