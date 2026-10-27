O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 298 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (27).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer à sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e o atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para realizar o cadastro, os interessados devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades são oferecidas por diversas empresas e instituições do Amazonas. Os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas também funciona em outras agências. Quem não puder comparecer ao posto central pode procurar uma destas unidades: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte, PAC Shopping Cidade Leste ou SindMetal, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas disponíveis
01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Auxiliar a equipe técnica de operações, executar atividades de manutenção preventiva e corretiva, organizar e separar materiais, conservar ferramentas e equipamentos e prestar apoio em serviços de carpintaria, gesso acartonado, pintura, alvenaria, instalações elétricas e hidráulicas.
Desejável: curso em mecânica, climatização ou pintura.
Obrigatório: CNH A e/ou B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ANALISTA DE OPERAÇÕES
Escolaridade: ensino superior completo ou cursando Engenharia Elétrica, Civil ou Mecânica.
Com experiência na função.
Prestar suporte à área de operações, acompanhar a execução das atividades da equipe, elaborar e analisar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados ao consumo de água, energia e gás e às operações de manutenção, realizar rateio de custos, elaborar relatórios técnicos e manuais de procedimentos operacionais, além de assegurar o cumprimento das normas de segurança, meio ambiente e qualidade.
Desejável: pacote Office e AutoCAD.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar a manutenção predial e hidráulica, executar serviços com gesso acartonado, carpintaria, construção civil, pequenos reparos de alvenaria e pintura, além de zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos de uso diário.
Desejável: curso do SENAI ou equivalente profissionalizante.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: RECEPCIONISTA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar atendimento presencial e telefônico na recepção administrativa, recepcionar e direcionar lojistas, fornecedores, prestadores de serviços e visitantes, prestar atendimento ao cliente, atualizar cadastros, encaminhar correspondências e documentos, auxiliar no agendamento de reuniões e prestar suporte às áreas administrativas do shopping.
Obrigatório: pacote Office básico.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: BALCONISTA LIVRARIA
Escolaridade: ensino médio completo.
Sem experiência; oportunidade para primeiro emprego.
Realizar o atendimento ao cliente, demonstrar produtos e auxiliar nas atividades de organização e vendas da livraria.
Desejável: informática básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ESTOQUISTA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar o recebimento e a conferência de mercadorias, organizar e armazenar produtos, separar pedidos, controlar entradas e saídas, realizar inventários e balanços, além de manter o estoque limpo e organizado.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Executar atividades de limpeza, conservação e organização dos ambientes, mantendo as instalações limpas e adequadas ao funcionamento da instituição.
Disponibilidade de horário. Dispensa Militar.
01 VAGA: CONFERENTE LÍDER
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Verificação e garantia da exatidão das quantidades, da qualidade e da documentação das mercadorias que entram e saem da empresa. Controle da qualidade do fluxo logístico, prevenindo erros de estoque, prejuízos financeiros e entregas incorretas aos clientes.
Desejável residir próximo ao bairro Mauazinho.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Organização de contratos, notas fiscais, relatórios e arquivos físicos e digitais; recepção de clientes e atendimento a fornecedores; elaboração de e-mails corporativos, comunicados e atas de reuniões; além de suporte operacional às áreas de Recursos Humanos, Logística e Compras, incluindo lançamento de dados em sistemas e atualização de planilhas.
Desejável residir próximo ao bairro Mauazinho.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Movimentação, recebimento, conferência, separação e empilhamento de mercadorias ou materiais.
Desejável residir próximo ao bairro Mauazinho.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – TEMPORÁRIA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com ou sem experiência na função ou primeiro emprego.
Realizar a limpeza e organização das salas de cinema; higienizar áreas comuns (lobby, corredores, bomboniere e banheiros).
Desejável residir próximo ao bairro Ponta Negra.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE TI
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Prestar suporte técnico às lojas e aos setores administrativos da empresa, auxiliando na manutenção, configuração e funcionamento dos equipamentos de informática, sistemas, servidores e demais recursos tecnológicos, contribuindo para a continuidade das operações e a resolução de problemas técnicos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Executar atividades de limpeza em shopping.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE VENDAS IMOBILIÁRIAS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Atender clientes e encaminhá-los ao corretor de vendas no estande da incorporadora, prestando suporte inicial e orientando os interessados.
Obrigatório: curso de vendas e atendimento.
Desejável: CNH B.
Disponibilidade de horário.
20 VAGAS: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Escolaridade: ensino superior completo ou cursando, a partir do 3º período, em Administração, Recursos Humanos ou áreas afins.
Com experiência na função.
Executar atividades administrativas de Recursos Humanos, prestar suporte aos processos do setor, organizar documentos e informações, auxiliar nas rotinas administrativas e manter registros atualizados.
Desejável: Informática Básica e Avançada.
Disponibilidade de horário.
20 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com ou sem experiência na função.
Controlar o acesso de pessoas e veículos, orientar visitantes, monitorar a entrada e saída de mercadorias e zelar pela segurança e organização do local.
Obrigatório: curso de AGP atualizado, conhecimento do código Q e informática básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ESTOQUISTA DE LOJA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Receber, conferir, armazenar e organizar mercadorias no estoque; controlar a entrada e saída de produtos; separar mercadorias para abastecimento da loja; auxiliar na reposição de produtos; manter o ambiente limpo e organizado; apoiar inventários e comunicar divergências ou avarias. Prestar suporte às atividades operacionais da loja conforme orientação da gerência.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SUPERVISOR(A) DE LOJA AUTOMOTIVA
Escolaridade: ensino superior completo ou cursando, preferencialmente em Administração.
Com experiência na função.
Supervisionar as equipes de atendimento do restaurante e dos serviços automotivos de embelezamento e higienização de veículos. Gerenciar equipes, acompanhar o atendimento ao cliente, utilizar ferramentas de informática e garantir a qualidade dos serviços, o cumprimento de prazos e metas e a satisfação dos clientes.
Disponibilidade total de horário.
05 VAGAS: CONSULTOR(A) DE VENDAS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Atuar com proatividade e assiduidade, realizar atendimento ao cliente, fornecer informações sobre os serviços, garantir a entrega conforme prazos e metas estabelecidos, acompanhar a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLO E ASFALTO (TEMPORÁRIA)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Auxiliar na coleta de amostras e sondagem de solos em campo; preparar materiais para ensaios, realizando triagem, secagem, quarteamento e pesagem; apoiar a moldagem de corpos de prova e ensaios de compactação; auxiliar na extração de corpos de prova em pavimentos; coletar materiais em fornecedores e jazidas; organizar o laboratório, higienizar equipamentos e registrar dados dos ensaios.
Desejável: Cursando técnico em edificações, técnico em estradas ou técnico em construção civil.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: LABORATORISTA DE SOLO E ASFALTO (TEMPORÁRIA)
Escolaridade: ensino técnico completo em Edificações ou Estradas.
Com experiência na função.
Realizar análises físicas e mecânicas de solos e subleitos; executar ensaios laboratoriais em solos, agregados e ligantes; determinar índices de resistência e suporte dos materiais, incluindo CBR; avaliar pavimentos para restauração; inspecionar materiais de jazidas e pedreiras e identificar a necessidade de ensaios complementares.
Disponibilidade de horário.
50 VAGAS: OPERADOR (A) DE VENDAS E SERVIÇOS (SHOPPING)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com ou sem experiência na função; oportunidade também para primeiro emprego.
Realizar o atendimento aos clientes, executar tarefas operacionais da loja, apoiar a organização dos produtos e setores, cumprir procedimentos internos e contribuir para o alcance das metas de vendas e a satisfação dos clientes.
Disponibilidade de horário, das 14h às 22h (shopping).
01 VAGA: PLOTADOR
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Preparar e imprimir os riscos de modelagem utilizados no corte dos tecidos, realizar o encaixe dos moldes conforme as ordens de produção e observar as medidas, a grade de tamanhos e o aproveitamento do tecido.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: SERIGRAFISTA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Preparar matrizes de impressão (telas), preparar tintas, ajustar equipamentos, regular mesas de impressão, acompanhar o processo de impressão e realizar o controle de qualidade, manutenção e limpeza dos equipamentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: CARREGADOR (CARGA E DESCARGA)
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Vaga para candidatos com experiência ou em busca do primeiro emprego.
Realizar a carga e a descarga de bebidas; auxiliar na movimentação, organização e transporte de mercadorias.
Obrigatório: residir nos bairros Santo Antônio ou Compensa.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ARTÍFICE
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva na estrutura física; identificar e solucionar vazamentos; realizar a troca de torneiras e válvulas, reparos em descargas, desentupimentos básicos e manutenção de conexões de tubulações; inspecionar rotineiramente os ambientes para identificar necessidades de reparos antecipadamente; manter as instalações em boas condições de conservação, segurança e funcionamento.
Desejável: curso de manutenção predial e certificações NR-35 e NR-10.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: OPERADOR LOGÍSTICO
Escolaridade: ensino médio completo.
Vaga para candidatos com experiência na função ou em busca do primeiro emprego.
Realizar a carga e a descarga de contêineres, transportar e retirar materiais da linha de produção e movimentar cargas com auxílio de carrinhos e paleteiras.
Desejável: cursos referentes à área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SOLDADOR(A)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Executar atividades de soldagem pelos processos MIG e eletrodo revestido.
Obrigatório: curso de soldador ativo.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Interpretar plantas, desenhos técnicos e especificações elaboradas por engenheiros e arquitetos; realizar o nivelamento do terreno, a marcação dos espaços e a montagem de estruturas básicas; construir paredes, colunas e vigas utilizando tijolos, blocos e concreto.
Obrigatório: NR-35, NR-06, NR-18, NR-10 e NR-17.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: ENCARREGADO(A) DE OBRAS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Supervisionar, coordenar e acompanhar diretamente as atividades diárias no canteiro de obras; verificar o andamento das etapas da construção, garantindo o cumprimento dos prazos planejados; monitorar a utilização adequada de ferramentas, equipamentos e matérias-primas; fiscalizar o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o cumprimento das normas de segurança do trabalho.
Obrigatório: NR-35, NR-01 e NR-18.
Disponibilidade de horário.
15 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: ensino médio completo.
Aceita candidatos em busca do primeiro emprego.
Auxiliar nas atividades de obras; realizar carregamento e transporte de materiais; preparar massas e concreto; auxiliar na limpeza e organização da área de trabalho.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ATENDENTE DE BALCÃO (CAFETERIA)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Desejável: curso de atendimento ao público.
Obrigatório: residir próximo ao bairro Nossa Senhora das Graças.
Disponibilidade de horário, das 15h às 23h30.
01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Obrigatório: residir próximo ao bairro Nossa Senhora das Graças.
Disponibilidade de horário, das 15h às 23h30.
01 VAGA: PINTOR DE AUTOMÓVEIS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar a pintura automotiva, preparação de superfícies, aplicação de tintas e acabamentos, garantindo a qualidade do serviço.
Desejável: cursos na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: DIVULGADOR DE LIVROS
Escolaridade: ensino superior cursando em Letras ou Pedagogia.
Com experiência na função.
Realizar a venda e divulgação de livros didáticos, apresentar materiais pedagógicos a professores e instituições de ensino e apoiar as atividades comerciais da empresa.
Obrigatório: CNH B.
Desejável: informática básica, oratória etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Obrigatório: Boas Práticas e Manipulação de Alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: COSTUREIRO(A)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar serviços de corte e costura, utilizando habilidades técnicas para confecção e acabamento de peças.
Disponibilidade de horário.
30 VAGAS: VENDEDOR
Escolaridade: ensino médio completo.
Com ou sem experiência na função.
Realizar o atendimento aos clientes, apresentar produtos, auxiliar na escolha de calçados, organizar mercadorias e contribuir para o alcance das metas de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: MONTADOR DE PALETES DE MADEIRA
Escolaridade: ensino fundamental incompleto.
Primeiro emprego.
Realizar a montagem de paletes de madeira.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: VENDEDOR(A) EXTERNO (ITACOATIARA)
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realização de visitas a clientes, gestão de carteira regional, atendimento ao cliente, negociação de preços, prazos, descontos e condições de pagamento, orientação sobre especificações de produtos e serviços, além do acompanhamento de pedidos e entregas.
Obrigatório: CNH A ou B.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Executar atividades de limpeza, organização e conservação dos ambientes, além de outras tarefas relacionadas à função.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Auxiliar nas atividades da cozinha, demonstrando agilidade, atenção aos detalhes e facilidade para trabalhar em equipe.
Disponibilidade para trabalhar no período noturno.
01 VAGA: SUPERVISOR(A) DE RESTAURANTE
Escolaridade: ensino superior completo.
Com experiência na função.
Supervisionar a equipe e distribuir atividades; acompanhar o desempenho dos colaboradores, garantir a qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes; supervisionar as operações do salão, delivery e demais setores; assegurar a organização, higiene e segurança alimentar; acompanhar resultados e propor melhorias nos processos.
Disponibilidade para trabalhar no período noturno.
14 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS – Apta a PCD
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Auxiliar nos serviços de terraplenagem e preparação do terreno, realizar carga, descarga e transporte de materiais, manter a limpeza e organização do canteiro de obras e prestar apoio aos operadores de máquinas, topógrafos e demais profissionais da obra.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
20 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL – VAGAS PARA PCD.
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Realizar a carga e a descarga de mercadorias, auxiliando na movimentação e organização de produtos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
30 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ – PCD E REABILITADOS DO INSS
Escolaridade: ensino médio cursando.
Primeiro emprego.
Auxiliar na cobrança de passagens, atendimento aos passageiros e orientação durante o transporte coletivo urbano.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: APONTADOR(A) DE MÃO DE OBRA – PCD E REABILITADOS DO INSS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Realizar o controle de horas trabalhadas e frequência dos colaboradores, registrar a produção diária das equipes e dos equipamentos, controlar a entrega e o uso de EPIs e auxiliar no preenchimento do diário de obras e no controle de entrada e saída de materiais.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: LÍDER DE TERRAPLENAGEM – PCD E REABILITADOS DO INSS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na função.
Liderar, orientar e acompanhar equipes em serviços de terraplenagem, controlar a execução de cortes, aterros, limpeza, nivelamento e compactação do solo, acompanhar o cumprimento do cronograma e garantir o respeito às normas de segurança e ao uso de EPIs.
Disponibilidade de horário.
06 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS DO INSS
Escolaridade: ensino fundamental completo.
Com experiência na função.
Realizar serviços de limpeza e conservação, varrer, espanar, higienizar pisos e limpar móveis.
Disponibilidade de horário.
Observação: apresentar documentação completa, cartão de vacinação, laudo médico ou caracterizador atualizado e currículo atualizado.
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