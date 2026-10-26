Tela inicial do Globoplay.Reprodução/GloboplayO Globoplay anunciou uma reorganização de seus planos de assinatura, com a inclusão de mais de 20 canais ao vivo e dos conteúdos esportivos do sportv desde a opção de entrada. Segundo a plataforma, a oferta reúne mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano.Com a mudança, os planos “Com Anúncios” e “Premium” passam a oferecer o mesmo catálogo de conteúdos. A diferença é que o primeiro exibe publicidade nos filmes, séries e outros vídeos sob demanda, enquanto o “Premium” permite assistir a esses conteúdos sem anúncios.O Premium também oferece mais telas simultâneas, maior resolução de imagem e a opção de baixar conteúdos para assistir depois.A plataforma mantém uma terceira opção, o “Premium + Premiere”, que acrescenta a oferta de futebol nacional do Premiere, incluindo nove dos dez jogos de cada rodada do Brasileirão.Agora no g1Os novos planos já estão disponíveis para novas assinaturas. Para os clientes atuais, a migração começa agora em outubro e será feita gradualmente nos meses seguintes, conforme cada contrato.Quanto custam os planos e o que muda entre eles?Os valores divulgados pelo Globoplay são mensais e se referem à contratação do plano anual:“Com Anúncios”, por R$ 19,90 por mês: catálogo de filmes, séries, novelas e produções originais, além dos canais ao vivo e da oferta esportiva do sportv. Permite duas telas simultâneas e tem resolução Full HD.“Premium”, por R$ 24,90 por mês: mesmo catálogo do plano “Com Anúncios”, com vídeos sob demanda sem publicidade, cinco telas simultâneas, resolução 4K e até 25 downloads.“Premium + Premiere”, por R$ 39,90 por mês: reúne o catálogo do Globoplay e os jogos do Premiere. Também oferece vídeos sob demanda sem publicidade, cinco telas simultâneas, resolução 4K e até 25 downloads.A ausência de anúncios nos planos “Premium” vale para os conteúdos sob demanda, aqueles que o assinante escolhe quando assistir. Os canais ao vivo continuam com publicidade em seus intervalos.Entre os canais incluídos desde o plano de entrada estão TV Globo, sportv, Combate, Multishow, Globoplay Novelas, GloboNews e GNT.Segundo a empresa, a oferta esportiva reúne transmissões de competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, além de vôlei, Fórmula 1, NFL, WSL, tênis e skate. Também inclui eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e mundiais de modalidades olímpicas.Publicidade na tela de loginO Globoplay também anunciou o Welcome Ads, formato que exibe publicidade na tela de login da plataforma. Segundo a empresa, os anúncios aparecem durante o acesso ao serviço, sem interromper a reprodução dos conteúdos.A novidade se soma a outros formatos publicitários, como anúncios na pausa dos vídeos e a inserção dinâmica de publicidade nos intervalos dos canais ao vivo. Esta última está disponível em todos os planos e permite direcionar anúncios de acordo com o público e o contexto da transmissão.O que acontece com seus dados na internet quando você morre?Tóquio testa robôs coletores de lixo na estação de trem mais movimentada do mundo