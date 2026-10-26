Tela inicial do Globoplay.
Reprodução/Globoplay
O Globoplay anunciou uma reorganização de seus planos de assinatura, com a inclusão de mais de 20 canais ao vivo e dos conteúdos esportivos do sportv desde a opção de entrada. Segundo a plataforma, a oferta reúne mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano.
Com a mudança, os planos “Com Anúncios” e “Premium” passam a oferecer o mesmo catálogo de conteúdos. A diferença é que o primeiro exibe publicidade nos filmes, séries e outros vídeos sob demanda, enquanto o “Premium” permite assistir a esses conteúdos sem anúncios.
O Premium também oferece mais telas simultâneas, maior resolução de imagem e a opção de baixar conteúdos para assistir depois.
A plataforma mantém uma terceira opção, o “Premium + Premiere”, que acrescenta a oferta de futebol nacional do Premiere, incluindo nove dos dez jogos de cada rodada do Brasileirão.
Agora no g1
Os novos planos já estão disponíveis para novas assinaturas. Para os clientes atuais, a migração começa agora em outubro e será feita gradualmente nos meses seguintes, conforme cada contrato.
Quanto custam os planos e o que muda entre eles?
Os valores divulgados pelo Globoplay são mensais e se referem à contratação do plano anual:
“Com Anúncios”, por R$ 19,90 por mês: catálogo de filmes, séries, novelas e produções originais, além dos canais ao vivo e da oferta esportiva do sportv. Permite duas telas simultâneas e tem resolução Full HD.
“Premium”, por R$ 24,90 por mês: mesmo catálogo do plano “Com Anúncios”, com vídeos sob demanda sem publicidade, cinco telas simultâneas, resolução 4K e até 25 downloads.
“Premium + Premiere”, por R$ 39,90 por mês: reúne o catálogo do Globoplay e os jogos do Premiere. Também oferece vídeos sob demanda sem publicidade, cinco telas simultâneas, resolução 4K e até 25 downloads.
A ausência de anúncios nos planos “Premium” vale para os conteúdos sob demanda, aqueles que o assinante escolhe quando assistir. Os canais ao vivo continuam com publicidade em seus intervalos.
Entre os canais incluídos desde o plano de entrada estão TV Globo, sportv, Combate, Multishow, Globoplay Novelas, GloboNews e GNT.
Segundo a empresa, a oferta esportiva reúne transmissões de competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, além de vôlei, Fórmula 1, NFL, WSL, tênis e skate. Também inclui eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e mundiais de modalidades olímpicas.
Publicidade na tela de login
O Globoplay também anunciou o Welcome Ads, formato que exibe publicidade na tela de login da plataforma. Segundo a empresa, os anúncios aparecem durante o acesso ao serviço, sem interromper a reprodução dos conteúdos.
A novidade se soma a outros formatos publicitários, como anúncios na pausa dos vídeos e a inserção dinâmica de publicidade nos intervalos dos canais ao vivo. Esta última está disponível em todos os planos e permite direcionar anúncios de acordo com o público e o contexto da transmissão.
O que acontece com seus dados na internet quando você morre?
Tóquio testa robôs coletores de lixo na estação de trem mais movimentada do mundo
👁 10 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (111 visualizacoes)
- Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (103 visualizacoes)
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (60 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
- Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (36 visualizacoes)