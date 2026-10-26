Painel da B3 – BovespaNelson Almeida/ AFPA reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma forte reação negativa no mercado financeiro nesta segunda-feira (26), com disparada do dólar e queda acentuada da bolsa brasileira.Diante do movimento, a B3 acionou o circuit breaker, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações para conter quedas bruscas.🗒️Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Segundo a B3, as negociações de ações, fundos imobiliários, ETFs e outros ativos foram suspensas por 30 minutos. A medida também atingiu operações com opções e determinados títulos de renda fixa privada.A bolsa informou que as negociações serão retomadas por meio de um leilão entre 10h30 e 10h35. Durante a suspensão, os investidores poderão cancelar ofertas que não estejam participando de leilões.Em momentos de crise no mercado financeiro, um mecanismo chamado “circuit breaker” é acionado para suspender temporariamente as negociações na bolsa de valores e tentar conter quedas bruscas.Entenda como funciona o circuit breaker:O que é o circuit breaker?É um mecanismo utilizado pela bolsa para interromper temporariamente as negociações quando o mercado de ações registra quedas muito bruscas.O objetivo é dar tempo para que os investidores reavaliem suas decisões e reduzir o risco de movimentos desordenados de compra e venda. Após a interrupção, os negócios são retomados.Agora no g1Quando os negócios são interrompidos por 30 minutos?Isso acontece quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra queda de 10% em relação ao fechamento do dia anterior.Nesse caso, as negociações nos mercados abrangidos pelo mecanismo, como ações e derivativos, são suspensas por 30 minutos.Quando a bolsa pode parar por 1 hora?Se, após a primeira interrupção, o Ibovespa continuar caindo e atingir uma queda de 15% em relação ao fechamento do dia anterior, as negociações podem ser suspensas novamente, desta vez por uma hora.A paralisação também atinge os mercados abrangidos pelo mecanismo.As negociações podem ficar suspensas por mais tempo?Sim. Se, após a interrupção de uma hora, o Ibovespa atingir uma queda de 20% em relação ao fechamento anterior, a bolsa poderá determinar uma nova suspensão das negociações.Nesse caso, a duração da paralisação será definida pela própria bolsa, que deverá comunicar a decisão ao mercado.Os negócios podem ser interrompidos no fim do pregão?Não na última meia hora do pregão. Se o circuit breaker for acionado na penúltima meia hora, o horário de negociação poderá ser prorrogado em até 30 minutos, para garantir pelo menos meia hora de operações após a reabertura.Quais foram as últimas vezes que o circuit breaker foi acionado?O circuit breaker foi acionado pela última vez em março de 2020, durante dias de turbulência provocada pelo início da pandemia de Covid-19 e por fortes oscilações nos mercados internacionais.Antes disso, o mecanismo havia sido acionado em 18 de maio de 2017, quando as negociações foram suspensas por 30 minutos após o Ibovespa cair mais de 10%, em meio às denúncias contra o então presidente Michel Temer, reveladas na véspera.Em 2008, durante a crise financeira internacional, o circuit breaker também foi acionado diversas vezes. Em 22 de outubro, a bolsa fechou com queda de 10,18%. Naquele mês, as negociações foram interrompidas quatro vezes por 30 minutos e uma vez por uma hora.Os mercados internacionais enfrentavam forte turbulência diante da quebra de instituições financeiras nos Estados Unidos, da necessidade de socorro bilionário aos bancos e das preocupações com a situação do sistema bancário europeu.Em 11 de setembro de 2001, após os ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, as negociações também foram interrompidas na Bovespa, mas sem o acionamento do circuit breaker. Naquele dia, o índice recuou 9,17% em pouco mais de uma hora.A bolsa decidiu encerrar as operações, acompanhando o movimento de outros mercados internacionais. As negociações só foram retomadas no dia seguinte.Em janeiro de 1999, o circuit breaker também foi acionado na bolsa brasileira. Em 14 de janeiro, um dia antes da adoção do câmbio flutuante no país, as negociações foram suspensas por meia hora, e o índice recuou 9,33%. Investidores temiam os efeitos da mudança na política cambial brasileira.Em 1998, ano da crise financeira russa, o mecanismo foi acionado cinco vezes. Em 10 de setembro, as negociações foram interrompidas por uma hora, e a bolsa encerrou o dia com queda de 15,82%.O circuit breaker foi acionado pela primeira vez no Brasil em 28 de outubro de 1997, um dia após a Bovespa registrar queda superior a 14% em meio à crise financeira asiática. O mecanismo voltou a ser utilizado outras duas vezes naquele ano.