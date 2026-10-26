Painel da B3 – Bovespa
Nelson Almeida/ AFP
A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma forte reação negativa no mercado financeiro nesta segunda-feira (26), com disparada do dólar e queda acentuada da bolsa brasileira.
Diante do movimento, a B3 acionou o circuit breaker, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações para conter quedas bruscas.
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Segundo a B3, as negociações de ações, fundos imobiliários, ETFs e outros ativos foram suspensas por 30 minutos. A medida também atingiu operações com opções e determinados títulos de renda fixa privada.
A bolsa informou que as negociações serão retomadas por meio de um leilão entre 10h30 e 10h35. Durante a suspensão, os investidores poderão cancelar ofertas que não estejam participando de leilões.
Em momentos de crise no mercado financeiro, um mecanismo chamado “circuit breaker” é acionado para suspender temporariamente as negociações na bolsa de valores e tentar conter quedas bruscas.
Entenda como funciona o circuit breaker:
O que é o circuit breaker?
É um mecanismo utilizado pela bolsa para interromper temporariamente as negociações quando o mercado de ações registra quedas muito bruscas.
O objetivo é dar tempo para que os investidores reavaliem suas decisões e reduzir o risco de movimentos desordenados de compra e venda. Após a interrupção, os negócios são retomados.
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Quando os negócios são interrompidos por 30 minutos?
Isso acontece quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra queda de 10% em relação ao fechamento do dia anterior.
Nesse caso, as negociações nos mercados abrangidos pelo mecanismo, como ações e derivativos, são suspensas por 30 minutos.
Quando a bolsa pode parar por 1 hora?
Se, após a primeira interrupção, o Ibovespa continuar caindo e atingir uma queda de 15% em relação ao fechamento do dia anterior, as negociações podem ser suspensas novamente, desta vez por uma hora.
A paralisação também atinge os mercados abrangidos pelo mecanismo.
As negociações podem ficar suspensas por mais tempo?
Sim. Se, após a interrupção de uma hora, o Ibovespa atingir uma queda de 20% em relação ao fechamento anterior, a bolsa poderá determinar uma nova suspensão das negociações.
Nesse caso, a duração da paralisação será definida pela própria bolsa, que deverá comunicar a decisão ao mercado.
Os negócios podem ser interrompidos no fim do pregão?
Não na última meia hora do pregão. Se o circuit breaker for acionado na penúltima meia hora, o horário de negociação poderá ser prorrogado em até 30 minutos, para garantir pelo menos meia hora de operações após a reabertura.
Quais foram as últimas vezes que o circuit breaker foi acionado?
O circuit breaker foi acionado pela última vez em março de 2020, durante dias de turbulência provocada pelo início da pandemia de Covid-19 e por fortes oscilações nos mercados internacionais.
Antes disso, o mecanismo havia sido acionado em 18 de maio de 2017, quando as negociações foram suspensas por 30 minutos após o Ibovespa cair mais de 10%, em meio às denúncias contra o então presidente Michel Temer, reveladas na véspera.
Em 2008, durante a crise financeira internacional, o circuit breaker também foi acionado diversas vezes. Em 22 de outubro, a bolsa fechou com queda de 10,18%. Naquele mês, as negociações foram interrompidas quatro vezes por 30 minutos e uma vez por uma hora.
Os mercados internacionais enfrentavam forte turbulência diante da quebra de instituições financeiras nos Estados Unidos, da necessidade de socorro bilionário aos bancos e das preocupações com a situação do sistema bancário europeu.
Em 11 de setembro de 2001, após os ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, as negociações também foram interrompidas na Bovespa, mas sem o acionamento do circuit breaker. Naquele dia, o índice recuou 9,17% em pouco mais de uma hora.
A bolsa decidiu encerrar as operações, acompanhando o movimento de outros mercados internacionais. As negociações só foram retomadas no dia seguinte.
Em janeiro de 1999, o circuit breaker também foi acionado na bolsa brasileira. Em 14 de janeiro, um dia antes da adoção do câmbio flutuante no país, as negociações foram suspensas por meia hora, e o índice recuou 9,33%. Investidores temiam os efeitos da mudança na política cambial brasileira.
Em 1998, ano da crise financeira russa, o mecanismo foi acionado cinco vezes. Em 10 de setembro, as negociações foram interrompidas por uma hora, e a bolsa encerrou o dia com queda de 15,82%.
O circuit breaker foi acionado pela primeira vez no Brasil em 28 de outubro de 1997, um dia após a Bovespa registrar queda superior a 14% em meio à crise financeira asiática. O mecanismo voltou a ser utilizado outras duas vezes naquele ano.
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