A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste domingo (25) que o fluxo aéreo brasileiro operou dentro da regularidade e sem registro de anormalidades durante o fim de semana do segundo turno das Eleições 2026.
A agência enviou a manifestação ao g1 após repercussão de queixas nas redes sociais envolvendo cancelamentos e atrasos de voos.
Segundo a Anac:
3.797 voos estavam programados para este fim de semana, dias 24 e 25 de outubro;
35 cancelamentos foram contabilizados até as 13h de domingo.
Suspensão de voos da Gol impacta passageiros em Campina Grande
O volume, segundo a agência, representa uma taxa de cancelamento de 0,9%, índice equivalente ao do fim de semana anterior (17 e 18 de outubro), quando houve 36 cancelamentos entre 4.233 voos previstos.
“Atrasos e cancelamentos de voos fazem parte da rotina da aviação comercial e nenhuma anormalidade foi identificada”, pontuou a agência reguladora em nota oficial.
A Anac afirmou que, apesar disso, notificou as três principais companhias aéreas do país para que informem, com urgência, as medidas adotadas para a reacomodação imediata dos passageiros impactados.
É #FAKE que todos voos da Gol do Sul para o Nordeste foram cancelados
Abear cita segurança de passageiros
Em comunicado enviado ao g1, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) declarou que os cancelamentos pontuais decorrem de motivos meteorológicos ou operacionais.
E que a segurança e integridade dos passageiros são a prioridade das companhias.
A entidade disse repudiar suposições de que as alterações na programação possam ter qualquer motivação externa ou política.
“Essas decisões seguem critérios técnicos e procedimentos operacionais rigorosos. A Abear e empresas associadas repudiam tentativas de atribuir qualquer outra motivação a decisões que visam unicamente garantir a segurança operacional, valor inegociável para a indústria da aviação”, declarou a entidade.
A associação também destacou que todas as companhias associadas estão prestando assistência material e operacional aos viajantes afetados, conforme determinam as regras da Anac.
Voo de Porto Alegre para Salvador é cancelado e causa tumulto em aeroporto
Arquivo pessoal/ Diandra Santos

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