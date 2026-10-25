A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste domingo (25) que o fluxo aéreo brasileiro operou dentro da regularidade e sem registro de anormalidades durante o fim de semana do segundo turno das Eleições 2026.A agência enviou a manifestação ao g1 após repercussão de queixas nas redes sociais envolvendo cancelamentos e atrasos de voos.Segundo a Anac:3.797 voos estavam programados para este fim de semana, dias 24 e 25 de outubro;35 cancelamentos foram contabilizados até as 13h de domingo.Suspensão de voos da Gol impacta passageiros em Campina GrandeO volume, segundo a agência, representa uma taxa de cancelamento de 0,9%, índice equivalente ao do fim de semana anterior (17 e 18 de outubro), quando houve 36 cancelamentos entre 4.233 voos previstos.“Atrasos e cancelamentos de voos fazem parte da rotina da aviação comercial e nenhuma anormalidade foi identificada”, pontuou a agência reguladora em nota oficial.A Anac afirmou que, apesar disso, notificou as três principais companhias aéreas do país para que informem, com urgência, as medidas adotadas para a reacomodação imediata dos passageiros impactados.É #FAKE que todos voos da Gol do Sul para o Nordeste foram canceladosAbear cita segurança de passageirosEm comunicado enviado ao g1, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) declarou que os cancelamentos pontuais decorrem de motivos meteorológicos ou operacionais.E que a segurança e integridade dos passageiros são a prioridade das companhias.A entidade disse repudiar suposições de que as alterações na programação possam ter qualquer motivação externa ou política.“Essas decisões seguem critérios técnicos e procedimentos operacionais rigorosos. A Abear e empresas associadas repudiam tentativas de atribuir qualquer outra motivação a decisões que visam unicamente garantir a segurança operacional, valor inegociável para a indústria da aviação”, declarou a entidade.A associação também destacou que todas as companhias associadas estão prestando assistência material e operacional aos viajantes afetados, conforme determinam as regras da Anac.Voo de Porto Alegre para Salvador é cancelado e causa tumulto em aeroportoArquivo pessoal/ Diandra Santos