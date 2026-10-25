A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza, neste domingo, 25/10, uma operação especial de trânsito e transporte para o segundo turno das Eleições 2026. A ação conta com aproximadamente 300 agentes, gratuidade no transporte coletivo com 1.340 ônibus circulando, sendo 1.145 do transporte público e 195 do transporte complementar, e serviço especial para Pessoas com Deficiência (PcDs), com o objetivo de facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, destacou que a prefeitura assegura o direito à cidadania aos eleitores, com a garantia de transporte gratuito durante todo o período de votação, assegurada pela Lei Municipal n° 3.708/2026, e também o atendimento a PcDs.

“Assim como ocorreu no primeiro turno, o transporte gratuito acontece das 4h da manhã até as 18h. É importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque, depois das 18h, haverá cobrança. Mas, durante todo esse período das 4h às 18h, o transporte está liberado, tanto o complementar quanto o regular. Além disso, estamos operando o ‘Transporta’, que é aquele transporte especial para pessoas com dificuldade de locomoção. Nós vamos até a casa da pessoa, a buscamos, levamos para a seção de votação e, após ela votar, retornamos para a sua residência”, disse. O horário de votação em Manaus será das 7h às 16h, no horário local.

A assistente de logística Ana Pereira, 26, ressaltou que a gratuidade facilita o acesso aos locais de votação. “Eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que não têm como custear a passagem. A gente já gasta para ir trabalhar durante a semana e, quando é para votar, é bom ter essa gratuidade, para facilitar ir de um lugar para o outro”, destacou.

A costureira Damiana Dias, 47, também destacou a importância da medida. Moradora do ramal do Brasileirinho, na zona rural de Manaus, ela saiu cedo de casa para votar no bairro Santa Etelvina. “Eu ia pegar quatro ônibus, dois de vinda e dois de volta. Aí, já é um dinheirinho a mais para a gente, com essa economia”, afirmou.

Na área de trânsito, os agentes atuam das 6h às 23h, distribuídos em três turnos e 90 postos de serviço. O planejamento abrange mais de cem locais de votação e vias de grande fluxo, como as avenidas Noel Nutels, Max Teixeira, Constantino Nery, Djalma Batista e Brasil. Agentes em motocicletas também auxiliam na fluidez do tráfego e no atendimento de ocorrências.

“Estamos com aproximadamente 300 servidores, entre agentes de trânsito e fiscais de transporte, para garantir a fluidez e o deslocamento do eleitor até a sua zona de votação. Temos aproximadamente cem escolas às quais estamos dando apoio para evitar aglomerações, estacionamento em fila dupla ou irregular, além de dar fluidez ao trânsito e garantir, assim, que as pessoas possam ir e vir mais tranquilamente”, frisou o diretor-presidente.

A operação integra o planejamento conjunto com a Justiça Eleitoral e conta com o apoio do Ministério Público Eleitoral, das Forças Armadas, das polícias Federal, Civil e Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).