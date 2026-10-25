Balanço das primeiras horas das Eleições 2026 aponta votação pacífica no AM, com poucas ocorrências, controle de focos de queimada e apoio integrado das Forças Armadas e de Segurança

Durante a coletiva de imprensa de abertura dos trabalhos do segundo turno das Eleições 2026, realizada na manhã de domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) apresentou o balanço das primeiras horas de votação, marcado pela tranquilidade na capital e no interior do estado.

Foram relatados focos de incêndio em municípios do interior e um acidente de trânsito envolvendo uma equipe em deslocamento para uma comunidade. Segundo as informações apresentadas, as ocorrências receberam atendimento dos órgãos competentes e não comprometeram o andamento da votação até o momento da coletiva.

“É um momento importante em que decidimos o destino do nosso país em clima de paz e democracia. O TRE-AM trabalha para garantir o exercício do voto de forma integral e transparente”, afirmou a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis.

Por meio da atuação integrada do tribunal junto às forças de segurança que compõem a operação das Eleições Gerais, foram detalhadas as medidas adotadas para conter focos de incêndio identificados em Autazes, Parintins e Itacoatiara. Relato dos servidores do Cartório Eleitoral em Autazes denunciaram a dificuldade de deslocamento das equipes para a zona rural por conta da fumaça.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Anézio Brito de Paiva, o monitoramento das áreas afetadas foi imediatamente feito para mobilizar equipes a fim de evitar impactos sobre o processo eleitoral. As ações envolveram equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e apoio aéreo das Forças Armadas.

“O nosso cidadão pode ir com tranquilidade e segurança exercer seu direito ao voto. Em Autazes, houve atenção para não comprometer as zonas eleitorais, e atuamos rapidamente. Em Parintins, na zona indígena, já temos aeronaves combatendo, além da brigada do Ibama e do Corpo de Bombeiros. Em Itacoatiara, enviamos a aeronave KC-390 para apagar o foco. O quadro geral é de muita tranquilidade”, afirmou.

Outra ocorrência envolveu o tombamento de um veículo que transportava duas colaboradoras do cartório eleitoral e um policial militar, no trajeto entre Boca do Acre e a comunidade de Remansinho do Rio Caeté, em Lábrea. Os ocupantes foram encaminhados ao hospital de Acrelândia, receberam atendimento médico e foram liberados com escoriações leves.

O assessor de Gestão de Eleições do TRE-AM, Marcelo Jodson Sussuarana Lira, informou que as colaboradoras retornaram às atividades e que os equipamentos eleitorais permaneceram preservados.

“As colaboradoras foram encaminhadas ao hospital, atendidas, liberadas e estão trabalhando, inclusive voltaram para o seu posto sem nenhuma intercorrência maior. As urnas eletrônicas também não sofreram nenhum tipo de dano e estão funcionando normalmente”, declarou.

Desinformação

A presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, manifestou-se sobre uma publicação divulgada em redes sociais a respeito da falta de alimentação e suporte aos indígenas que foram votar em Atalaia do Norte. Segundo a magistrada, a informação, que alegava desassistência a comunidades indígenas do município, não correspondia à realidade.

A presidente reafirmou o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência e informou que as providências cabíveis junto à Polícia Federal haviam sido acionadas.

“Trata-se de uma notícia falsa. Reafirmo aos senhores que não é verdade, está tudo em paz em Atalaia do Norte. O TRE-AM trabalha com a transparência absoluta e não permitiremos que a desinformação contamine o pleito”, declarou.

A magistrada reforçou a importância de que a população busque informações em canais oficiais antes de compartilhar conteúdos relacionados ao processo eleitoral.

Ação interinstitucional

A operação de apoio ao segundo turno mobiliza militares, policiais e equipes de diferentes instituições para assegurar a votação e o transporte de urnas e profissionais, especialmente em comunidades de difícil acesso no Amazonas.

O comandante militar da Amazônia, general de Exército Luiz Gonzaga Viana Filho, informou que as Forças Armadas empregam 4.824 militares nesta etapa do pleito: 3.947 do Exército, 497 da Marinha e 380 da Força Aérea Brasileira. A operação conta ainda com 12 aeronaves, 133 embarcações e 176 viaturas, com atuação prevista em 679 locais de votação.

Na segurança pública estadual, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel QOPM Marcos Klinger dos Santos Paiva, destacou o efetivo de mais de 2.700 policiais mobilizados para garantir a segurança dos eleitores em 998 locais de votação na capital e no interior.

O corregedor regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado Fábio Sandro Pessoa Pegado, também ressaltou a tranquilidade do pleito. Segundo ele, até o momento da coletiva, não haviam chegado à instituição registros de ocorrências eleitorais em Manaus ou no interior e disponibilizou o número de WhatsApp (92) 98629-8862 para o recebimento de denúncias de possíveis crimes eleitorais.

O procurador regional eleitoral, Edmilson Barreiros Júnior, destacou a atuação dos promotores eleitorais nas zonas do estado para fiscalizar eventuais irregularidades, incluindo propaganda eleitoral irregular, boca de urna e distribuição de material de campanha em desacordo com as regras.

O representante do Ministério Público Eleitoral também lembrou que o sigilo do voto é uma garantia fundamental da democracia e ressaltou a importância de que cada eleitor exerça seu direito com liberdade e autonomia.

“Começamos o dia com uma tranquilidade muito característica. O eleitor é convidado a exercer o seu direito com liberdade e autonomia. O sigilo do voto é uma das mais relevantes garantias da nossa democracia, e o cidadão pode votar com a consciência tranquila”, afirmou.

Transporte

Para garantir que os eleitores cheguem com segurança e tranquilidade às urnas no segundo turno das eleições, a operação coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) envolve 300 pessoas, entre agentes de trânsito e fiscais de transporte, distribuídos em aproximadamente 100 escolas a fim de evitar aglomeração, estacionamento em fila dupla, estacionamento regular.

​O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, informou que a gratuidade da tarifa e o atendimento a Pessoas com Deficiência (PcDs) acontece das 4h da manhã até as 18h. “Além disso, estamos funcionando com o Transporta, que é o transporte especial para pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção, nós vamos até a casa da pessoa e levamos para a seção de votação, ela vota e retornamos para sua residência”.

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