A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargadora Carla Reis, informou neste domingo (25/10), segundo turno das Eleições 2026, sobre ocorrências de incêndios criminosos em municípios do interior. De acordo com Carla Reis, o incêndio em Autazes já foi debelado. Já em Parintins, as equipes atuavam para controlar as chamas.

Um incêndio registrado neste sábado (24) na estrada da Vila do Novo Céu, em Autazes, no interior do Amazonas, tem provocado preocupação e medo entre os moradores da região. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas se espalhando pela vegetação e avançando em direção a áreas habitadas. Não há detalhes sobre o incêndio que atinge Parintins.

















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Fake News

Carla Reis desmentiu informações que circulam nas redes sociais sobre uma suposta ocorrência em Atalaia do Norte (a 1.136 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas. Segundo a magistrada, a notícia é falsa e se refere a um episódio registrado durante o primeiro turno das eleições.

A presidente do TRE-AM afirmou que a situação no município está tranquila e manifestou preocupação com os ataques direcionados à juíza de Atalaia do Norte. Segundo a desembargadora, a juíza vem sendo alvo de críticas e ataques nas redes sociais em razão da divulgação da informação.

“Está tudo em paz em Atalaia do norte. Nós não temos nenhuma notícia de que algo esteja acontecendo”, declarou Carla Reis, reforçando a importância de verificar a procedência das informações divulgadas nas redes sociais .

Possível bomba

Sobre possível ameaça de bomba na Escola Osmar Pedrosa, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, o comandante geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Klinger Paiva disse que o Grupo Marte foi acionado e, a princípio, era apenas uma caixa de sapato, tranquilizando os eleitores.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva, afirmou que até o momento não foi registrada nenhuma denúncia a respeito de embriaguez nas zonas Norte e Leste da capital. Anézio Paiva afirmou que uma Central Integrada de Fiscalização (CIF) foi deflagrada na noite de sábado (24), nessas zonas, com intuito de orientação.

Neste segundo turno, o TRE-AM revogou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em Manaus. No interior do estado, caberá aos juízes eleitorais de cada município decidir se haverá restrição.

Denúncias

Eleitores podem denunciar crimes eleitorais, como compra de votos e transporte de eleitores, pelo WhatsApp (92) 98629-8862 enviando fotos, vídeo, texto e a localização da prática do possível ilícito.

Segundo o delegado Fábio Sando Pegado, corregedor regional da Polícia Federal do Amazonas, não foi registrado até o momento nenhuma ocorrência no segundo turno do pleito. De acordo com o delegado, no primeiro turno foram contabilizados 24 ocorrências, sendo seis prisões e apreensão de quase R$ 1,9 milhão em dinheiro em espécie.