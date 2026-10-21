Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”.

A postagem foi feita diretamente pelo ex-presidente em suas contas oficiais.

O jingle marca uma ação de comunicação nas plataformas digitais.

Fonte: Jovem Pan

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