Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”.
A postagem foi feita diretamente pelo ex-presidente em suas contas oficiais.
O jingle marca uma ação de comunicação nas plataformas digitais.
Fonte: Jovem Pan
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