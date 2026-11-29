E aí, cinéfilo de plantão! Se você chegou até aqui procurando o que assistir hoje, seu problema acabou: o ranking de filmes em alta no streaming está simplesmente imperdível. Tem de tudo um pouco — desde nostalgia pura com Street Fighter até o fenômeno perturbador de Fool Night, passando por Vingadores, Odisseia e muito mais. Separei os 7 títulos que estão bombando nas plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max, com nota, sinopse e aquele empurrãozinho pra você dar o play sem medo. Bora conferir?

Começando com a nostalgia oitentista: **Street Fighter** (nota 6.4/10) traz Ryu e Ken Masters de volta ao ringue em 1993, quando a misteriosa Chun-Li os recruta para o próximo Torneio Street Fighter. É soco, chute, destino e fúria — e uma conspiração mortal que coloca os dois amigos frente a frente com seus demônios do passado. Vale assistir pela diversão descompromissada e pelas lutas que fazem qualquer fã de videogame sorrir. Se não encararem, é game over!

Já **Quasímodo: A Alma de Paris** (nota 6.6/10) entrega drama histórico de peso: em 1830, com a cólera ameaçando devastar Paris, um corcunda é caçado para experimentos médicos e se vê dividido entre o caos político e um amor impossível. É o tipo de filme que mistura emoção e crítica social — perfeito para quem gosta de uma boa história com alma e reviravoltas.

Agora, o título que todo mundo comenta: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10 — calma, é porque a nota ainda não foi computada!). Heróis icônicos de três universos diferentes colidem em rota de colisão mortal diante de uma ameaça existencial sem precedentes. Vale assistir justamente pelo hype e pelo mistério: é o tipo de evento que promete virar conversa de mesa por semanas.

Para os fãs de épico de verdade, **A Odisseia** (nota 8.0/10) é parada obrigatória. Acompanhe o rei grego Odisseu na jornada de 20 anos de volta a Ítaca após a Guerra de Troia, enfrentando monstros e deuses, enquanto Penélope resiste em seu reino. Nota alta e produção caprichada — um prato cheio para quem ama mitologia e aventura.

No mundo das séries, **Blade Runner 2099** (nota 5.8/10) aposta no sci-fi noir: Cora, uma fugitiva que virou Blade Runner, une forças com Olwen, uma replicante à beira da morte, para caçar um fugitivo numa Los Angeles renascida. Juntas, descobrem uma verdade que ameaça destruir a frágil cidade. Vale pela estética impecável e pela trama de suspense que prende do primeiro ao último episódio.

Já **O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder** (nota 7.2/10) continua forte entre os mais assistidos. Em uma época de relativa paz, acompanhamos personagens enfrentando o ressurgimento do mal na Terra-média — das Montanhas de Névoa a Númenor, até os confins do mapa. Vale assistir pela grandiosidade visual e por expandir o legado de Tolkien muito além das partidas dos personagens.

E fechando com chave de ouro, **Fool Night** (nota 9.0/10) é o fenômeno do momento: em um futuro sem sol em que humanos viram plantas para produzir oxigênio, um jovem desesperado passa pela transformação e descobre uma conspiração. Nota altíssima e premissa inquietante — se você curte distopia com crítica social, esse é o seu próximo vício. Todos esses títulos estão disponíveis nos principais serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Escolha o seu e bom play!

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