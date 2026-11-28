O caso do jovem Higor Miranda, encontrado morto em Guarulhos, foi registrado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos como suicídio.
A informação é da Jovem Pan, que divulgou o registro feito pela unidade policial responsável pela ocorrência no município paulista.
Não há, nos trechos divulgados, detalhes adicionais sobre as circunstâncias da morte ou sobre o andamento das apurações.
Fonte: Jovem Pan
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