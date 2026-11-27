A desigualdade de renda impõe desafios severos à base da pirâmide social no Amazonas, onde milhares de famílias vivem no limite da subsistência enquanto a camada mais pobre do país concentra menos de 5% de toda a riqueza nacional. Os dados constam na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Manaus, maior polo econômico e populacional do estado, o contraste entre a pujança industrial da Zona Franca e a precarização do trabalho informal desenha um retrato complexo de vulnerabilidade financeira, marcado por salários comprimidos, alto comprometimento com dívidas básicas e dependência de programas de transferência de renda.

No perfil econômico amazonense detalhado pelo levantamento, a parcela de baixa renda é composta majoritariamente por trabalhadores informais, autônomos, prestadores de serviços gerais e famílias chefiadas por mulheres. Sem carteira assinada ou garantias trabalhistas, grande parte desses moradores sobrevive com rendimentos mensais inferiores a um salário mínimo, muitas vezes complementados por benefícios sociais como o Bolsa Família.

O cotidiano dessas famílias em Manaus — especialmente nas zonas Norte, Leste e áreas de periferia — é pautado pela gestão de um orçamento extremamente restrito. Conforme aponta a estrutura de gastos mapeada pela POF, a maior fatia do ganho mensal é absorvida imediatamente por despesas inadiáveis: alimentação básica, tarifas de energia elétrica, água e transporte público. Sem margem para poupança, qualquer imprevisto médico ou oscilação na inflação dos alimentos empurra esses lares para o endividamento. Diferente das classes mais altas, o endividamento do amazonense de baixa renda não está ligado a bens de consumo duráveis ou investimentos, mas ao parcelamento de compras de supermercado no cartão de crédito, empréstimos consignados e contas atrasadas de serviços essenciais.

Contrastes na economia estadual

A estrutura econômica do Amazonas acentua esse abismo social. Enquanto o Polo Industrial de Manaus (PIM) gera empregos formais com remunerações médias mais elevadas e movimenta bilhões na economia, o restante do mercado de trabalho urbano e o interior do estado sofrem com a baixa diversificação produtiva e os altos custos logísticos da região. Essa dualidade cria duas realidades distintas dentro da mesma capital: uma parcela restrita com alto poder aquisitivo e uma massa trabalhadora que enfrenta dificuldades estruturais de mobilidade social.

O cenário nacional

O drama vivido pelas famílias amazonenses reflete uma distorção histórica registrada em todo o território brasileiro. Segundo os números da Pesquisa de Orçamentos Familiares divulgados hoje, a parcela mais pobre da população brasileira — que reúne dezenas de milhões de cidadãos na base da distribuição de rendimentos — detém menos de 5% de toda a massa de renda gerada no país.

Em contrapartida, o topo da pirâmide concentra fatias desproporcionais dos ganhos totais, evidenciando que o crescimento econômico não tem sido suficiente para corrigir o fosso social. Enquanto a renda média nacional avança de forma desigual, os domicílios mais vulneráveis continuam expostos à insegurança alimentar e à dificuldade de acesso a crédito barato, perpetuando um ciclo de desigualdade que desafia políticas públicas tanto em Manaus quanto no restante do Brasil.

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