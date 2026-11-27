Logo da RaízenDivulgaçãoA Raízen avalia a venda de sua divisão de distribuição de combustíveis como parte de um plano mais amplo de desinvestimento, afirmou o acionista fundador Rubens Ometto à Reuters na manhã de sexta-feira (27).“É uma das alternativas que estão sendo consideradas hoje”, disse Ometto, acrescentando que, embora potenciais compradores já estejam analisando o negócio, não há nenhum processo formal em andamento.Ele não quis citar possíveis interessados nem revelar o valor que a Raízen espera obter com a transação.A imprensa brasileira publicou notícias de que o fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, poderia estar entre os grupos potencialmente interessados na unidade de distribuição da Raízen, embora o fundo tenha optado por não comentar.Ometto, cujo conglomerado Cosan controla a Raízen em parceria com a Shell, disse que ainda não decidiu se injetará novo capital na empresa como parte de uma reestruturação que diluiria sua participação na produtora de açúcar, etanol e bioenergia.No início deste mês, a Reuters informou, citando fontes, que Ometto ainda estava avaliando a questão, mas que dificilmente aportaria recursos adicionais nas atuais condições macroeconômicas.Enquanto analisa suas opções, Ometto elogiou a indicação do presidente do conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda, ocorrida na quinta-feira, afirmando que a nomeação beneficia a economia brasileira.“Foi fantástico; ele é um especialista em finanças e uma pessoa corretíssima”, disse Ometto.