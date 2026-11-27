Com um investimento de R$ 150 milhões, o Grupo Bringel inaugura no próximo dia 3 de dezembro, em Manaus, a fábrica Gases da Amazônia. O novo empreendimento industrial foi estruturado para produzir oxigênio e outros gases hospitalares, buscando evitar a repetição da crise de desabastecimento vivida pelo estado em janeiro de 2021, durante o pico da pandemia de Covid-19.

Projetada para operar em regime ininterrupto — 24 horas por dia —, a unidade tem como meta assegurar o fornecimento contínuo de insumos medicinais para hospitais, clínicas e laboratórios do Amazonas e de toda a Região Norte. A estratégia do grupo é eliminar a dependência logística de outras regiões do país para o suprimento do produto em momentos de emergência sanitária.

Idealizador do projeto, o empresário Sérgio Bringel ressaltou que a iniciativa nasceu da necessidade de estruturar a autossuficiência local diante das dificuldades logísticas da região.

“Em 2021, vi amigos, irmãos e o povo do Amazonas morrerem sem ar. Naquele momento, fiz uma promessa: contribuir para que uma tragédia como aquela nunca mais acontecesse. A pandemia nos mostrou que era necessário investir em produção, planejamento de longo prazo, logística especializada e atendimento permanente”, afirmou. “Agora estamos entregando essa obra que encerra definitivamente a dependência externa de um recurso básico para a sociedade”, completou.

Impacto econômico e regional

Na fase inicial de operação, a Gases da Amazônia deve gerar 60 empregos diretos, além de impulsionar indiretamente a cadeia regional de fornecedores, transportadores e prestadores de serviços. O plano comercial da fábrica priorizará o atendimento ao mercado amazonense e aos estados vizinhos, onde os gargalos de transporte tornam o abastecimento mais sensível.

“Somos uma empresa que nasceu no Amazonas e temos um compromisso com as pessoas que vai além do institucional. Passa pela inovação, pioneirismo, sustentabilidade e por construir um legado que inspire o surgimento de novos projetos com resultados diretos para beneficiar a sociedade”, concluiu Bringel.

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