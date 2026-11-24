Em vídeo, a professora orientadora Francielly Alves Lourenço conta como uma aula de Ciências deu origem ao Biofiltro de Torneira, projeto da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes que transforma caroço de açaí e piaçava em tecnologia e está entre os finalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2026. A votação popular vai de 23 de novembro a 6 de dezembro.

Ciência feita com o que a floresta oferece. É assim que pode ser resumido o projeto de Barcelos que chegou à final do Solve for Tomorrow Brasil 2026, programa da Samsung voltado a estudantes de escolas públicas. Único representante da Região Norte entre os 10 finalistas, o “Biofiltro de Torneira com Biochar de Açaí e Piaçava para Comunidades Amazônicas” agora conta também com o voto do público.

Em entrevista em vídeo, a professora orientadora Francielly Alves Lourenço explica como a ideia nasceu em sala de aula, o caminho da pesquisa e os resultados que enchem de orgulho alunos e professores.

Assista à entrevista

Da curiosidade dos alunos à pesquisa

Segundo a professora, tudo começou quando o tema água foi trabalhado em sala de aula. Os estudantes se envolveram com o assunto, trouxeram perguntas do próprio cotidiano e quiseram entender, na prática, como funcionam os processos de filtração.

A turma começou pelos experimentos clássicos, como as camadas filtrantes montadas dentro de uma garrafa PET. Logo veio o primeiro desafio: o carvão ativado, material tradicionalmente usado nesses filtros, tem custo elevado e é difícil de encontrar na região. Em vez de desistir, a equipe decidiu procurar uma alternativa local.

A resposta estava no quintal

Os estudantes foram buscar na literatura científica processos que pudessem ser reproduzidos no próprio município. “Começamos a olhar o quintal da nossa própria comunidade”, conta a professora. Ali estavam dois materiais abundantes e que normalmente seriam descartados: o caroço de açaí e o rejeito de piaçava, fibra tradicional da economia de Barcelos.

Com a pesquisa, a equipe descobriu que o caroço de açaí pode ser transformado em biochar, um carvão vegetal extremamente poroso e eficiente na filtração. Já a fibra de piaçava passou a funcionar como a primeira camada filtrante, distribuindo a água de forma uniforme sobre o biochar.

O passo seguinte foi construir um protótipo eficiente e, nas palavras da orientadora, “prático, leve, que o ribeirinho pudesse transportar para qualquer lugar”. O biofiltro é acoplado diretamente à torneira e pensado para atender comunidades de toda a Amazônia.

Resultados comprovados em laboratório

Com o protótipo pronto, a água filtrada pelo biofiltro foi enviada para análises, e os resultados foram, segundo a professora, “magníficos”. Os testes mostraram que o biochar de açaí foi capaz de retirar o excesso de ferro das amostras, deixando a água dentro dos parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde, além de melhorar outros indicadores de qualidade.

“Isso para nós foi um orgulho imenso”, afirma Francielly. Para ela, o projeto mostra como o conhecimento científico, aliado aos recursos da própria região, pode contribuir para a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas.

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Como votar

A votação popular do Solve for Tomorrow Brasil 2026 acontece de 23 de novembro a 6 de dezembro, pelo site oficial do programa: solvefortomorrowbrasil.com.br. Basta acessar a área de votação e escolher o projeto Biofiltro de Torneira com Biochar de Açaí e Piaçava para Comunidades Amazônicas, da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes (Barcelos-AM).

A equipe também apresentará o projeto em formato pitch na Mostra Solve for Tomorrow Brasil, no dia 7 de dezembro, em São Paulo.

Cada voto, como diz a campanha da escola, é uma oportunidade de mostrar que a educação pública amazônica tem talento, criatividade e capacidade de transformar realidades. De Barcelos para o mundo: apoie, compartilhe e vote!

VOTAÇÃO ABERTA · ATÉ 6 DE DEZEMBRO Vote no Biofiltro de Barcelos no Solve for Tomorrow Brasil 2026 🗳️ VOTAR AGORA solvefortomorrowbrasil.com.br

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